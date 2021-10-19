Компенсация уволенным без прививки и другие решения правительства

Как заявил министр экономики Янис Витенбергс, благодаря поправкам удвоится и даже утроится размер государственной помощи для оплаты ежемесячных счетов за электроэнергию 150 000 домохозяйств.
"Увеличение поддержки всем группам защищенных пользователей, включая многодетные семьи, домохозяйства с низким доходом и др., автоматически вступит в силу уже в ноябре. Мы не можем повлиять на резкий рост цен, но можем помочь нашим жителям, для которых рост цен на электроэнергию создает ряд проблем социального характера, когда, если заплатить за коммунальные услуги, не хватит денег на продукты и другие предметы первой необходимости", - сказал Витенбергс.
Согласно данным Управления по делам гражданства и миграции и Министерства благосостояния, в число защищенных пользователей по категориям входят 45 000 многодетных семей, 26 901 человек с инвалидностью I группы, 8 156 семей с детьми-инвалидами и 65 984 малоимущих и малообеспеченных семей (лиц).
Для реализации поправок в 2021 году потребуется дополнительное финансирование в размере 2,97 млн евро, а в 2022 году - 17,525 млн евро, которые будут предоставлены в рамках бюджетной подпрограммы Министерства экономики "Поддержка потребителей электроэнергии".
Одновременно с внесением поправок в правила о поддержке защищенных пользователей исключена возможность получения этой поддержки лицами, у которых имеется задолженность по алиментам, а также введена система, когда поддержку могут получить многодетные семьи, в которых хотя бы один ребенок в возрасте до 24 лет учится за рубежом.
Предлагается отступить от языковых требований, чтобы разослать русскоязычным жителям письма о вакцинации
Чтобы содействовать вакцинации русскоязычных жителей от Covid-19, рекомендуется сделать отступление от языковых требований во время чрезвычайного положения и обратиться к людям с индивидуальными письмами, сказала на заседании правительства руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.
"В настоящее время, согласно законодательству, мы не имеем права персонализировать и без запроса направлять людям материалы не на государственном языке. Мы можем печатать буклеты и плакаты, которые люди просматривают или берут сами, но не можем обращаться к ним с информацией на их родном языке", - пояснил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Это заявление вызвало дискуссию на заседании правительства. Министр сообщения Талис Линкайтс, министр юстиции Янис Борданс и министр культуры Наурис Пунтулис выступили с аргументами против данной инициативы.
"Давайте не будем наивными, потому что мы видим, что самый низкий процент вакцинации - во всей Восточной Европе, в том числе в Латвии. Добьемся ли мы существенных изменений мышления этой части общества? Я настроен скептически", - сказал министр культуры.
В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что пойти на такое отступление сейчас было бы оправданным шагом.
"Мое предложение состоит в том, что использовать нужно все средства", - заявил премьер, высказав критику в адрес отдела проекта вакцинации за недостаточные стимулирующие вакцинацию меры. "Это немного ненормально, что мы на заседании Кабинета министров должны думать о том, что они [отдел проекта вакцинации] еще могли бы сделать", - сказал Кариньш.
Как сообщалось, ранее правительство уже рассматривало возможность издания газеты о вакцинации на русском языке, но инициатива не нашла поддержки среди министров.
Вопрос о поддержке во время локдауна может быть рассмотрен уже завтра
Вопрос поддержки во время локдауна, который планируется объявить с четверга, 21 октября, по 15 ноября, может быть рассмотрен на заседании Кабинета министров завтра, 20 октября, сообщил журналистам во вторник после заседания правительства министр экономики Янис Витенбергс.
Он отметил, что предприниматели должны набраться терпения, поскольку заинтересованные стороны выступают за оказание поддержки тем, кто пострадал от кризиса, поэтому очевидно, что ограниченные сектора ее получат.
Министр экономики также подчеркнул, что сумма, необходимая для содержания локдауна в течение месяца, может быть даже выше 200 миллионов евро, упомянутых министром финансов Янисом Рейрсом.
Как сообщалось, внеочередное заседание Кабинета Министров начнется в среду, в 15:00, где и должно быть принято решение о введении локдауна до 15 ноября.