Вт, 19.10.2021
Я извиняюсь перед всеми вакцинированными, что наши усилия не увенчались успехом. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Компенсация уволенным без прививки и другие решения правительства

  • При увольнении непривитого работника - компенсация в размере месячной зарплаты
  • Привитым, заболевшим Covid-19, больничный будут оплачивать с первого дня
  • Увеличат поддержку для оплаты счетов за электричество защищенным пользователям
  • Языковые требования и информирование русскоязычных о вакцинации. Что делать?
  • Вопрос о поддержке во время локдауна может быть рассмотрен уже завтра
ФОТО: Shutterstock

Сегодня, 19 октября, правительство приняло несколько важных решений. Рассказываем главное:

В случае увольнения невакцинированного от Covid-19 работника, ему будет выплачена компенсация в размере месячной зарплаты, решило правительство сегодня, 19 октября.

Ранее правительство решило объявить в стране режим чрезвычайной ситуации с 11 октября сроком на три месяца с ограничениями для увеличения охвата вакцинацией от Covid-19. Особое внимание уделяется удаленной работе и обязанности тех, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях, вакцинироваться против Covid-19.

Принятые сегодня правила гласят, что после 11 января работодатель будет иметь право немедленно уволить сотрудника, если он или она не привились или не переболели Covid-19.

Министерство юстиции указывает, что, если сотрудник не получил вакцинацию против Covid-19 или справку о заболевании, которая необходима для выполнения рабочих обязанностей, это является достаточным основанием считать, что этот человек не соответствует требованиям выполняемой работы.

Среди прочего, нормативные акты предусматривают, что если работодатель не может перевести сотрудника на другую подходящую работу или должность или обеспечить выполнение обязанностей сотрудника удаленно из-за требований законодательства или других объективных причин, работодатель имеет право до тех пор, пока сотрудник не получит справку о вакцинации или выздоровлении, отстранить сотрудника от работы или определить время простоя по вине сотрудника без выплаты компенсации.

Работодатель, за исключением работодателя в государственной администрации, имеет право удерживать заработную плату на период приостановления работы.

Законопроект также предусматривает требование пациента о компенсации, если вызванные вакциной от Covid-19 побочные эффекты нанесли серьезный ущерб его здоровью или жизни.

Минюст указывает, что заявление о выплате компенсации будет рассмотрено в течение шести месяцев после получения требования, однако если необходимо запросить, собрать и оценить дополнительную информацию, срок рассмотрения и принятия решения может быть продлен до года.

Пациент имеет право потребовать компенсацию за серьезный ущерб его жизни или здоровью, причиненный побочными эффектами от вакцины против Covid-19, а также связанные с этим медицинские расходы не позднее, чем через два года с даты их обнаружения и не позднее, чем через три года после дня вакцинации.

Привитым, заболевшим Covid-19, больничный будут оплачивать с первого дня

С 25 октября до 31 декабря люди, которые имеют сертификат о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании или медицинское заключение о необходимости отложить вакцинацию, в случае заболевания Covid-19 смогут получить пособие по болезни с первого дня нетрудоспособности по больничному листу B, постановило правительство.

Как сообщили в Министерстве благосостояния, поправки предусматривают, что в случаях, когда привитому, переболевшему или имеющему медицинское заключение о необходимости отложить вакцинацию выдается лист нетрудоспособности из-за острой инфекции дыхательных путей, с первого по третий день нетрудоспособности выдается больничный лист B и за данный период рассчитывается пособие по болезни.

Если человек получает направление на анализ на Covid-19 и анализ положительный, пособие будет начислено с первого дня нетрудоспособности до дня, когда человек вновь трудоспособен. Если анализ будет отрицательным, но нетрудоспособность продолжится, лист B будет закрыт на третий день нетрудоспособности и открыт больничный лист А. В этом случае пособие по болезни будет выплачено в общем порядке.

В свою очередь людям, у которых нет ковид-сертификата или заключения о необходимости отложить прививку от Covid-19, в случае заболевания в первые десять дней нетрудоспособности будет выдаваться больничный лист A, а с 11-го дня - больничный лист B.

Изменения еще должен рассмотреть и утвердить Сейм.

С ноября до конца следующего года будет увеличена поддержка для оплаты счетов за электричество защищенным пользователям

Счетчик электричества ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

С 1 ноября до конца следующего года будет увеличена финансовая поддержка для оплаты счетов за электроэнергию группам защищенных пользователей, постановило правительство во вторник.

Для малоимущего или малообеспеченного домохозяйства (лица), семьи (лица), на попечении которого находится ребенок-инвалид, а также для лица с инвалидностью I группы или его опекуна пособие увеличено на 5 евро, для многодетных семей - на 10 евро.

Таким образом, размер пособия для малоимущего или малообеспеченного домохозяйства (лица), семьи (лица), на попечении которого находится ребенок-инвалид, а также для лица с инвалидностью I группы или его опекуна составит 15 евро, для многодетных семей - 20 евро.

Как заявил министр экономики Янис Витенбергс, благодаря поправкам удвоится и даже утроится размер государственной помощи для оплаты ежемесячных счетов за электроэнергию 150 000 домохозяйств.

"Увеличение поддержки всем группам защищенных пользователей, включая многодетные семьи, домохозяйства с низким доходом и др., автоматически вступит в силу уже в ноябре. Мы не можем повлиять на резкий рост цен, но можем помочь нашим жителям, для которых рост цен на электроэнергию создает ряд проблем социального характера, когда, если заплатить за коммунальные услуги, не хватит денег на продукты и другие предметы первой необходимости", - сказал Витенбергс.

Согласно данным Управления по делам гражданства и миграции и Министерства благосостояния, в число защищенных пользователей по категориям входят 45 000 многодетных семей, 26 901 человек с инвалидностью I группы, 8 156 семей с детьми-инвалидами и 65 984 малоимущих и малообеспеченных семей (лиц).

Для реализации поправок в 2021 году потребуется дополнительное финансирование в размере 2,97 млн евро, а в 2022 году - 17,525 млн евро, которые будут предоставлены в рамках бюджетной подпрограммы Министерства экономики "Поддержка потребителей электроэнергии".

Одновременно с внесением поправок в правила о поддержке защищенных пользователей исключена возможность получения этой поддержки лицами, у которых имеется задолженность по алиментам, а также введена система, когда поддержку могут получить многодетные семьи, в которых хотя бы один ребенок в возрасте до 24 лет учится за рубежом.

Предлагается отступить от языковых требований, чтобы разослать русскоязычным жителям письма о вакцинации

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Чтобы содействовать вакцинации русскоязычных жителей от Covid-19, рекомендуется сделать отступление от языковых требований во время чрезвычайного положения и обратиться к людям с индивидуальными письмами, сказала на заседании правительства руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича.

"В настоящее время, согласно законодательству, мы не имеем права персонализировать и без запроса направлять людям материалы не на государственном языке. Мы можем печатать буклеты и плакаты, которые люди просматривают или берут сами, но не можем обращаться к ним с информацией на их родном языке", - пояснил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Это заявление вызвало дискуссию на заседании правительства. Министр сообщения Талис Линкайтс, министр юстиции Янис Борданс и министр культуры Наурис Пунтулис выступили с аргументами против данной инициативы.

"Давайте не будем наивными, потому что мы видим, что самый низкий процент вакцинации - во всей Восточной Европе, в том числе в Латвии. Добьемся ли мы существенных изменений мышления этой части общества? Я настроен скептически", - сказал министр культуры.

В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что пойти на такое отступление сейчас было бы оправданным шагом.

"Мое предложение состоит в том, что использовать нужно все средства", - заявил премьер, высказав критику в адрес отдела проекта вакцинации за недостаточные стимулирующие вакцинацию меры. "Это немного ненормально, что мы на заседании Кабинета министров должны думать о том, что они [отдел проекта вакцинации] еще могли бы сделать", - сказал Кариньш.

Как сообщалось, ранее правительство уже рассматривало возможность издания газеты о вакцинации на русском языке, но инициатива не нашла поддержки среди министров.

Вопрос о поддержке во время локдауна может быть рассмотрен уже завтра

Вопрос поддержки во время локдауна, который планируется объявить с четверга, 21 октября, по 15 ноября, может быть рассмотрен на заседании Кабинета министров завтра, 20 октября, сообщил журналистам во вторник после заседания правительства министр экономики Янис Витенбергс.

Он отметил, что предприниматели должны набраться терпения, поскольку заинтересованные стороны выступают за оказание поддержки тем, кто пострадал от кризиса, поэтому очевидно, что ограниченные сектора ее получат.

Министр экономики также подчеркнул, что сумма, необходимая для содержания локдауна в течение месяца, может быть даже выше 200 миллионов евро, упомянутых министром финансов Янисом Рейрсом.

Как сообщалось, внеочередное заседание Кабинета Министров начнется в среду, в 15:00, где и должно быть принято решение о введении локдауна до 15 ноября.


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