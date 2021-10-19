Компенсация уволенным без прививки и другие решения правительства

Работодатель, за исключением работодателя в государственной администрации, имеет право удерживать заработную плату на период приостановления работы.

Законопроект также предусматривает требование пациента о компенсации, если вызванные вакциной от Covid-19 побочные эффекты нанесли серьезный ущерб его здоровью или жизни.

Минюст указывает, что заявление о выплате компенсации будет рассмотрено в течение шести месяцев после получения требования, однако если необходимо запросить, собрать и оценить дополнительную информацию, срок рассмотрения и принятия решения может быть продлен до года.

Пациент имеет право потребовать компенсацию за серьезный ущерб его жизни или здоровью, причиненный побочными эффектами от вакцины против Covid-19, а также связанные с этим медицинские расходы не позднее, чем через два года с даты их обнаружения и не позднее, чем через три года после дня вакцинации.

Привитым, заболевшим Covid-19, больничный будут оплачивать с первого дня

С 25 октября до 31 декабря люди, которые имеют сертификат о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании или медицинское заключение о необходимости отложить вакцинацию, в случае заболевания Covid-19 смогут получить пособие по болезни с первого дня нетрудоспособности по больничному листу B, постановило правительство.

Как сообщили в Министерстве благосостояния, поправки предусматривают, что в случаях, когда привитому, переболевшему или имеющему медицинское заключение о необходимости отложить вакцинацию выдается лист нетрудоспособности из-за острой инфекции дыхательных путей, с первого по третий день нетрудоспособности выдается больничный лист B и за данный период рассчитывается пособие по болезни.

Если человек получает направление на анализ на Covid-19 и анализ положительный, пособие будет начислено с первого дня нетрудоспособности до дня, когда человек вновь трудоспособен. Если анализ будет отрицательным, но нетрудоспособность продолжится, лист B будет закрыт на третий день нетрудоспособности и открыт больничный лист А. В этом случае пособие по болезни будет выплачено в общем порядке.

В свою очередь людям, у которых нет ковид-сертификата или заключения о необходимости отложить прививку от Covid-19, в случае заболевания в первые десять дней нетрудоспособности будет выдаваться больничный лист A, а с 11-го дня - больничный лист B.

Изменения еще должен рассмотреть и утвердить Сейм.

С ноября до конца следующего года будет увеличена поддержка для оплаты счетов за электричество защищенным пользователям

Счетчик электричества ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

С 1 ноября до конца следующего года будет увеличена финансовая поддержка для оплаты счетов за электроэнергию группам защищенных пользователей, постановило правительство во вторник.

Для малоимущего или малообеспеченного домохозяйства (лица), семьи (лица), на попечении которого находится ребенок-инвалид, а также для лица с инвалидностью I группы или его опекуна пособие увеличено на 5 евро, для многодетных семей - на 10 евро.