В Великобритании найдена новая мутация коронавируса - "Дельта плюс". Что о ней известно?

Дельта - преобладающий штамм коронавируса в Соединенном Королевстве, но последние официальные данные показывают, что 6% генетически секвенированных случаев Covid-19 относятся к новому типу.

AY.4.2, который некоторые называют "Дельта плюс", содержит мутации, которые могут дать вирусу преимущество в выживании.

Проводятся тесты, чтобы понять, какую опасность это может представлять.

Пока мутация не считается вызывающей опасения.

Юрий Перевощиков о штамме "Дельта плюс"

Слухи о том, что мутация коронавируса Covid-19 "Дельта-плюс" может распространиться быстрее и шире, в настоящее время являются домыслами, - сказал журналистам Юрий Перевощиков, директор Департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний при Центре профилактики и контроля заболеваний.

Он подчеркнул, что эта недавно обнаруженная мутация - не новый тип SARS-CoV-2, а мутация, возникшей в дельта-штамме. Эксперт также заявил, что это лишь предположение, что эта мутация распространяется быстрее и шире, чем дельта-штамм.

Эпидемиолог также пояснил, что в настоящее время в Латвии есть возможность и определять подмутацию "дельта-штамме. "Есть группа экспертов, которые каждую неделю анализируют результаты. У нас констатировано несколько подмутаций, но пока мы не видим, чтобы какая-либо из них получила более широкое распространение", - сказал Перевощиков.

Насколько опасен Дельта-штамм?

Штамм коронавируса B.1.617 называют индийским штаммом, потому что он был впервые обнаружен в Индии в октябре прошлого года.

Для B.1.617 индийские ученые идентифицировали восемь мутаций в "пиковом" белке, которые позволяют вирусу проникать в клетки. По их мнению, две из этих мутаций делают вирус более заразным, а другая позволяет ему частично обходить иммунную защиту.

Группа немецких исследователей обнаружила, что в лабораторных условиях B.1.617 проникает в клетки легких и кишечника человека несколько успешнее, чем ранний вариант возбудителя.

В то же время исследования на животных показывают, что B.1.617 может вызывать более тяжелое заболевание. Группа индийских ученых обнаружила, что лабораторные хомяки, инфицированные вариантом B.1.617, имели более широкую пневмонию, чем животные, инфицированные другими штаммами.

Этот вариант имеет повышенный риск распространения, а эффект ранее приобретенного иммунитета ниже. Это также относительно новый вариант, менее изученный и требующий полной оценки его воздействия на общественное здоровье.