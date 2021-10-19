Развенчиваем fake news: в Вилянах после вакцинации не умирал мужчина

В публикации, которой поделились несколько сотен человек, говорится:

"Мой дальний родственник умер в возрасте 40 лет через 5 минут после введения второй вакцины. Прямо в кабинете врача!"

На просьбу людей уточнить, где и что именно произошло, автор в комментариях указывает:

"Имя конкретного врача, который был в Вилянах, не знаю. Но то, что 40-летний мужчина умер через 5 минут после 2 вакцины - факт".

Он не хочет раскрывать имя человека, потому что против этого возражают его ближайшие родственники.

Инга Васильева, представитель отдела проекта вакцинации NVD, отмечает, что она связалась с обеими семейными врачами, которые проводят вакцинацию против Covid-19 в Вилянах. "Ни в одной из этих практик не было такого события. Во время выездных вакцинаций в Вилянах (которые проводятся регулярно раз в месяц) такого прецедента также не было", - говорит Васильева Re:Check.

После смерти человека, если есть основания полагать, что это связано с вакциной, врачи обязаны подать отчет о побочной реакции в Государственное агентство по лекарственным средствам (VZD). Ее пресс-секретарь Дита Окмане сообщила Re:Check, что ZVD "не получил отчета о побочных эффектах после смерти 40-летнего мужчины после вакцинации второй дозой вакцины от Covid-19 в Вилянах".

В своих комментариях автор публикации в качестве дополнительного аргумента упоминает недавно распространенные в социальных сетях видео и публикацию, в которых говорилось, что в Рижской Восточной клинической больнице в Гайлэзерсе после вакцинации умерла женщина. Re:Check уже писали, что они врут - женщина упала в обморок и после медосмотра ушла домой.

Автор публикации на просьбу Re:Check уточнить информацию не ответил.