Rīgas satiksme сообщает, когда можно будет прийти в центры обслуживания клиентов без сертификата Covid-19

В соответствии с действующими правилами прием клиентов в центрах обслуживания клиентов Rīgas satiksme осуществляется по предварительной записи. Rīgas satiksme призывает подать заявку на посещение центра обслуживания клиентов в электронном виде. Клиентов Rīgas satiksme обслуживают в 5 центрах обслуживания клиентов - адреса и часы работы можно посмотреть здесь.

При нахождении в центре обслуживания клиентов Rīgas satiksme необходимо надевать маску для лица, соблюдать дистанцию в 2 метра от других людей, дезинфицировать руки и соблюдать другие условия собственной безопасности и безопасности окружающих. Не разрешается посещать центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme жителям при наличии признаков заболевания дыхательных путей, а также лицам, для которых определена самоизоляция или домашний карантин.

Уже сообщалось, что предприятие Rīgas satiksme готово со следующей недели начать блокировку э-талонов не привитых от Covid-19 лиц.