Ср, 20.10.2021
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Алексей Вишняков, сотрудник RAKUS

Rīgas satiksme сообщает, когда можно будет прийти в центры обслуживания клиентов без сертификата Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С понедельника, 18 октября, по понедельникам, вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям клиенты будут обслуживаться в центрах обслуживания клиентов Rīgas satiksme с действующим сертификатом Covid-19. Вместе с сертификатом клиенту необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность - паспорт или eID-карту. Сертификаты не будут проверяться по четвергам, сообщает Rīgas satiksme.

В соответствии с действующими правилами прием клиентов в центрах обслуживания клиентов Rīgas satiksme осуществляется по предварительной записи. Rīgas satiksme призывает подать заявку на посещение центра обслуживания клиентов в электронном виде. Клиентов Rīgas satiksme обслуживают в 5 центрах обслуживания клиентов - адреса и часы работы можно посмотреть здесь.

При нахождении в центре обслуживания клиентов Rīgas satiksme необходимо надевать маску для лица, соблюдать дистанцию в 2 метра от других людей, дезинфицировать руки и соблюдать другие условия собственной безопасности и безопасности окружающих. Не разрешается посещать центры обслуживания клиентов Rīgas satiksme жителям при наличии признаков заболевания дыхательных путей, а также лицам, для которых определена самоизоляция или домашний карантин.

Уже сообщалось, что предприятие Rīgas satiksme готово со следующей недели начать блокировку э-талонов не привитых от Covid-19 лиц.

Чтобы обеспечить выполнение решения Кабинета министров о том, что с 25 октября скидки, предоставляемые Рижским самоуправлением в транспорте Rīgas satiksme, будут получать только совершеннолетние вакцинированные лица, компания обратилась в Национальную службу здравоохранения (NVD) для обмена данными.


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