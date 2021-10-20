Rīgas satiksme сообщает, когда можно будет прийти в центры обслуживания клиентов без сертификата Covid-19
С понедельника, 18 октября, по понедельникам, вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям клиенты будут обслуживаться в центрах обслуживания клиентов Rīgas satiksme с действующим сертификатом Covid-19. Вместе с сертификатом клиенту необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность - паспорт или eID-карту. Сертификаты не будут проверяться по четвергам, сообщает Rīgas satiksme.