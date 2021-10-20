В Эстонии из-за коронавируса госпитализировали трехлетнего ребенка

"Всем нам свойственно надеяться на лучшее, и начало третьей волны было мягче, чем мы предполагали", - сказал Суле.



По его словам, начало третьей волны было более спокойным благодаря ответственным людям, которые позволили себя вакцинировать, из-за чего заболевание распространяется медленнее и по большей части среди молодых людей. "Вчера вообще госпитализировали трехлетнего ребенка", - отметил Суле.

"Что касается потребности в стационарном лечении, то для примера могу привести цифры: если в прошлый понедельник у нас было 273 госпитализированных, то в этот понедельник - уже 408 пациентов с коронавирусом. Здесь даже не надо высчитывать проценты", - сказал он.

Как утверждает Суле, такой нагрузки, как весной, больницам не выдержать. "Люди перетрудились, устали и многие покинули работу. У нас нет таких рабочих ресурсов. Мы делаем все, чтобы он у нас был, но вызов еще серьезнее, чем весной", - сказал Суле.

Глава кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс отметил, что нагрузка на больницы увеличивается, а это означает ущерб здоровью всего общества. "Мы находимся на втором уровне - все ресурсы кончаются, что означает переход к принципу экстренной помощи, когда она оказывается тем, чья жизнь находится в непосредственной опасности. Третий уровень - катастрофическая ситуация. Мы близки к третьему уровню", - сказал Вайкнеметс.

По его словам, у невакцинированных шансы попасть в больницу значительно выше, чем у привитых. Большинство скончавшихся были непривитыми. "У нас пандемия, которая убивает. И это не какой-нибудь эксперимент или шутка", - подчеркнул Вайкнеметс.