Европарламент присудил Навальному премию Сахарова

"Российский оппозиционер Алексей Навальный - лауреат премии Сахарова 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии.

Позже это решение озвучили уже на заседании Европарламента.

"Алексей Навальный проявил отвагу в своих попытках возродить свободу выбора для россиян. На протяжении многих лет он боролся за права и свободы человека в своей стране", - заявили в Европарламенте и призвали Россию освободить оппозиционера.

Со своей стороны генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции заявил, что "приветствует решение присудить премию Алексею Навальному".

Премия им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.