В Латвии начался комендантский час

Во время локдауна с 21 октября по 15 ноября в период с 20:00 до 5:00 покидать место жительства можно будет только в случае обоснованной необходимости, предусматривает постановление правительства.

Исключения

Поправки к распоряжению об объявлении режима чрезвычайной ситуации предусматривают, что ночью находиться на улице имеют право только лица, которые могут предъявить письменное подтверждение и удостоверяющий личность документ.

Запрет не распространяется на людей, которые:

отправляются на работу или возвращаются с нее,

выполняют рабочие или служебные обязанности,

направляются за получением психологической поддержки, медицинских услуг, в том числе вакцинации от Covid-19, ветеринарной помощи животным или в круглосуточную аптеку,

направляются в аэропорт, морской порт, на железнодорожный вокзал или автовокзал и из них.

Письменное подтверждение

В письменном подтверждении необходимо указать имя, фамилию, персональный код, адрес места жительства, причину, почему необходимо покинуть место жительства, и время, название, адрес места работы и телефон контактного лица.

С 20:00 до 5:00 смогут работать такси и коммерческие перевозчики на легковых автомобилях.

Автомобили

В частном автотранспорте разрешено передвигаться одновременно только членам одного домохозяйства или двум лицам, которые не являются членами одного домохозяйства. При сопровождении ребенка или человека, которому необходима помощь ассистента, в частном автомобиле разрешено находиться трем лицам из нескольких домохозяйств.

В то же время вышеупомянутое ограничение не распространяется на сотрудников, занятых в секторах, критически важных для общества, таких как медицинский персонал, сотрудники служб безопасности и спасения, должностные лица Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел, должностные лица Службы государственных доходов, которые обеспечивают непрерывность работы службы, инспекторы Департамента пограничного контроля ветеринарной службы, работники СМИ.

Прогулки с питомцами

Во время комендантского часа после 20:00 можно выводить питомцев на короткую прогулку возле дома, сообщили в Госполиции.

Полиция призывает людей найти возможность выгулять питомцев до 20:00, однако если такой возможности нет, то после указанного времени разрешается ненадолго выводить животных на короткую прогулку вблизи места жительства.