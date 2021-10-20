Ср, 20.10.2021
Люди спешат купить сезонную одежду, потому что понимают, что такой возможности еще долгое время не будет об ажиотаже в торговых центром перед локдауном
об ажиотаже в торговых центром перед локдауном
10

Локдаун в Латвии. Все, что нужно знать

  • Комендантский час с 20:00 до 5:00
  • Магазины товаров первой необходимости смогут работать до 19:00
  • Запрещены услуги в сфере красоты, развлечений и спорта
  • Осенние каникулы в школах продлены до 29 октября
  • Запрещены все публичные мероприятия, в том числе пикеты
ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Сегодня, 20 октября, прошло внеочередное заседание правительства, на котором было принято решение об объявлении в Латвии с 21 октября до 15 ноября локдауна, во время которого будут действовать жесткие антиковидные ограничения. RUS TVNET собрал для вас самое главное из решений правительства.

Коротко:

В этот период не будут работать магазины, за исключением магазинов товаров первой необходимости, а также будут доступны только самые необходимые услуги.

Во время локдауна вводятся требования, которые призваны максимально ограничить очные контакты между людьми из разных семей, чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения, недоступность плановых медицинских услуг и необходимость приоритизации пациентов при оказании медицинской помощи.

Чтобы предотвратить возможность людей собираться вместе на частных мероприятиях, вводится запрет покидать место жительства с 20:00 до 5:00, за исключением необходимости выполнять рабочие обязанности.

С учетом того, что учреждения образования являются важной частью цепочки распространения Covid-19, временно прекращается очное обучение в школах. Очный процесс обучения планируется постепенно возобновить после 1 ноября, и первыми в школы смогут вернуться 1-3-и классы.

Также до 15 ноября отменены все занятия по интересам и внеклассные мероприятия. В детских садах планируется сохранить работу только так называемых дежурных групп для детей, родители которых работают очно на критически необходимых рабочих местах. В профессиональном и высшем образовании процесс обучения должен проходить дистанционно.

С 21 октября до 15 ноября запрещены любые частные мероприятия, неорганизованные собрания в рамках более чем одного домохозяйства, пикеты и подобные мероприятия, а также приостанавливается оказание любых очных услуг, которые не являются жизненно необходимыми.

Исключением являются неотложные случаи, например, похороны и крещение, когда могут собираться члены двух домохозяйств, не считая работников сферы ритуальных услуг. Похоронные церемонии могут проводиться только вне помещений.

Подробнее:

Комендантский час

В период с 21 октября до 15 ноября покидать место жительства после 20:00 и до 5:00 можно будет только в случае обоснованной необходимости.

Ночью находиться на улице cмогут только люди, которые могут предъявить письменное подтверждение и удостоверяющий личность документ.

Запрет не распространяется на людей, которые отправляются на работу или возвращаются с нее, выполняют рабочие или служебные обязанности, направляются за получением психологической поддержки, медицинских услуг, в том числе вакцинации от Covid-19, ветеринарной помощи животным или в круглосуточную аптеку. Также ночью на улице могут находиться люди, которые направляются в аэропорт, морской порт, на железнодорожный вокзал или автовокзал и из них.

В письменном подтверждении необходимо указать имя, фамилию, персональный код, адрес места жительства, причину, почему необходимо покинуть место жительства, и время, название, адрес места работы и телефон контактного лица.

С 20:00 до 5:00 смогут работать такси и коммерческие перевозчики на легковых автомобилях.

В частном автотранспорте разрешено передвигаться одновременно только членам одного домохозяйства или двум лицам, которые не являются членами одного домохозяйства. При сопровождении ребенка или человека, которому необходима помощь ассистента, в частном автомобиле разрешено находиться трем лицам из нескольких домохозяйств.

В то же время вышеупомянутое ограничение не распространяется на сотрудников, занятых в секторах, критически важных для общества, таких как медицинский персонал, сотрудники служб безопасности и спасения, должностные лица Министерства обороны, иностранных и внутренних дел, должностные лица Службы государственных доходов, которые обеспечивают непрерывность работы службы, инспекторы Департамента пограничного контроля ветеринарной службы, работники СМИ.

Магазины товаров первой необходимости смогут работать до 19:00

С 21 октября до 15 ноября предприятия очных хозяйственных услуг и магазины товаров первой необходимости смогут начинать работу не ранее 6:00 и заканчивать не позднее 19:00, постановило правительство.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Торговать на месте в этот период смогут только те магазины, где 70% ассортимента составляют продовольственные товары, магазины, где 70% ассортимента составляют гигиенические товары, а также:

  • аптеки, в том числе ветеринарные,
  • магазины оптики,
  • автозаправочные станции,
  • магазины кормов для животных,
  • места торговли изданиями прессы,
  • магазины телекоммуникационных товаров и услуг,
  • книжные и цветочные магазины,
  • автовокзалы и кассы на железнодорожных станциях, где продаются билеты только на внутренние железнодорожные маршруты.

Не будет ограничено время работы автозаправочных станций и круглосуточных аптек, мест размещения туристов, пунктов вакцинации от Covid-19, общественного транспорта, грузовых и пассажирских перевозок и связанных с ними услуг, доставки, аварийных служб.

В магазине на одного покупателя должно быть обеспечено не менее 25 квадратных метров общедоступной площади. В магазинах, где площадь общедоступного помещения меньше 25 квадратных метров, одновременно может находиться только один покупатель.

На рынках и в местах уличной торговли будет разрешена торговля только продуктами питания, а торговцы и покупатели должны находиться в масках.

Удаленная торговля будет разрешена, но торговое предприятие должно обеспечить доставку товаров или их выдачу вне помещений.

Запрещены услуги в сфере красоты, развлечений и спорта

Во время локдауна будут запрещены услуги в сфере развлечений, красоты и спорта, постановило правительство.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

До 15 ноября будет запрещено оказывать очно услуги, связанные с развлечениями, азартными играми, аттракционами, в том числе в аквапарках, развлекательных центрах, парках батутов.

Также будут запрещены услуги в сферах:

  • красоты,
  • оздоровления,
  • активного отдыха,
  • физических упражнений,
  • спорта,
  • туризма, за исключением размещения туристов и зарубежных поездок,
  • фото и видео, за исключением изготовления фотографий для документов,
  • очных консультаций
  • и коллективной охоты.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце на заседании правительства предложила исключить из распоряжения разрешение оказывать услуги по размещению, но большинство министров предложение не поддержали. Правительство постановило подробно обсудить требования к предприятиям по размещению туристов на следующем заседании.

Все публичные услуги будут предоставляться полностью удаленно.

10

Осенние каникулы в школах продлены до 29 октября

Осенние каникулы не продлеваются для школьников, которые учатся в учреждении социальной коррекции Naukšēni и специальных образовательных учреждениях, а также дистанционно.

Няни смогут продолжать обеспечивать уход за ребенком, если родители ребенка не могут работать удаленно и не могут обеспечить такой уход.

В детских садах планируется сохранить работу только так называемых дежурных групп для детей, родители которых работают очно на критически необходимых рабочих местах.

1-3-и классы возобновят очное обучение 1 ноября, а 4-12-е классы - 15 ноября.

Также до 15 ноября отменены все занятия по интересам и внеклассные мероприятия.

Запрещены все публичные мероприятия, в том числе пикеты

Во время локдауна запрещены все публичные мероприятия, в том числе собрания, шествия и пикеты.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Также запрещены частные мероприятия и собрания, за исключением мероприятий в рамках одного домохозяйства.

Если необходимо обеспечить уход или если человек живет один, допустимы его посещения, но в рамках двух домохозяйств. Также допускаются встречи несовершеннолетних детей и родителей, если они не проживают в одном домохозяйстве, кроме случаев, когда ребенок, кто-то из родителей или членов домохозяйства родителей должен соблюдать изоляцию, домашний карантин или самоизоляцию.

Количество пассажиров в городском и пригородном транспорте не должно превышать 50% вместимости

С 21 октября до 15 ноября количество пассажиров в городском и пригородном транспорте не должно превышать 50% вместимости транспортного средства, постановило правительство.

Предприятиям общественного транспорта поручено организовать посадку и высадку так, чтобы количество пассажиров в транспортных средствах не превышало 50% вместимости, а в случаях, когда из-за специфики транспортного средства невозможно проконтролировать посадку и высадку пассажиров, в салоне должны быть помечены места, чтобы обеспечить дистанцирование.

Также перевозчикам поручено обеспечить постоянное естественное проветривание транспортных средств.

Время работы общественного транспорта во время комендантского часа с 20:00 до 5:00 не ограничено, чтобы люди могли добраться на работу и обратно.

В городах государственного значения сохранена возможность организовать перевозки в общественном транспорте частично в безопасном режиме без ограничений по количеству пассажиров.

В региональном общественном транспорте количество пассажиров не должно превышать 80% вместимости транспортного средства, а на остановках маршрутов регионального значения, если необходимо принять пассажиров, их количество может составлять 85% вместимости.

Объем господдержки может составить 182 млн евро

Объем государственной поддержки во время локдауна может составить 182 млн евро, свидетельствуют расчеты Минфина, представленные на заседании.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Как сообщила госсекретарь Минфина Байба Бане, это лишь примерные расчеты и решения о конкретном объеме помощи правительство должно будет принять отдельно после подачи запросов министерств.

  • Для выплаты пособий за простой и зарплатных субсидий может потребоваться 25 млн евро в месяц,
  • на гранты для оборотных средств - 120 млн евро в месяц,
  • для выплат торговым центрам - 9 млн евро в месяц, если это будет одноразовый платеж,
  • туристической отрасли - 18 млн евро в месяц, если это будет одноразовый платеж,
  • спортивным центрам - 7,22 млн евро в месяц, если это будет одноразовый платеж.

Ограничения повлияют на организаторов культурных, развлекательных и спортивных мероприятий, которые во время чрезвычайного положения будут либо отменены, либо существенно ограничено количество их посетителей. В связи с этим правительство должно будет предусмотреть для них компенсацию убытков, которая может составить до 2 млн евро.

Также потребуются средства для доплат работникам полиции самоуправлений за работу в условиях Covid-19, которые могут составить 700 000 евро.

Что потом?

После 15 ноября планируется возобновить очную торговлю, оказание услуг, работу учреждений образования, частные и публичные мероприятия, но преимущественно только в зеленом режиме - для людей, которые прошли полный курс вакцинации от Covid-19 и могут предъявить сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

Решение ввести локдаун было принято советом по кризисному управлению из-за низкого охвата вакцинацией населения и стремительного роста заболеваемости коронавирусом.

Латвия находится на первом месте в мире по росту заболеваемости Covid-19. За последнюю неделю число новых случаев Covid-19 увеличилось на 49%, кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения достиг 1351,8 случая, что вдвое превышает максимум второй волны.


НАВЕРХ
Back