Локдаун в Латвии. Все, что нужно знать

В магазине на одного покупателя должно быть обеспечено не менее 25 квадратных метров общедоступной площади. В магазинах, где площадь общедоступного помещения меньше 25 квадратных метров, одновременно может находиться только один покупатель.

На рынках и в местах уличной торговли будет разрешена торговля только продуктами питания, а торговцы и покупатели должны находиться в масках.

Удаленная торговля будет разрешена, но торговое предприятие должно обеспечить доставку товаров или их выдачу вне помещений.

Запрещены услуги в сфере красоты, развлечений и спорта

Во время локдауна будут запрещены услуги в сфере развлечений, красоты и спорта, постановило правительство.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

До 15 ноября будет запрещено оказывать очно услуги, связанные с развлечениями, азартными играми, аттракционами, в том числе в аквапарках, развлекательных центрах, парках батутов.

Также будут запрещены услуги в сферах:

красоты,

оздоровления,

активного отдыха,

физических упражнений,

спорта,

туризма, за исключением размещения туристов и зарубежных поездок,

фото и видео, за исключением изготовления фотографий для документов,

очных консультаций

и коллективной охоты.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце на заседании правительства предложила исключить из распоряжения разрешение оказывать услуги по размещению, но большинство министров предложение не поддержали. Правительство постановило подробно обсудить требования к предприятиям по размещению туристов на следующем заседании.

Все публичные услуги будут предоставляться полностью удаленно.

Осенние каникулы в школах продлены до 29 октября

Осенние каникулы не продлеваются для школьников, которые учатся в учреждении социальной коррекции Naukšēni и специальных образовательных учреждениях, а также дистанционно.

Няни смогут продолжать обеспечивать уход за ребенком, если родители ребенка не могут работать удаленно и не могут обеспечить такой уход.

В детских садах планируется сохранить работу только так называемых дежурных групп для детей, родители которых работают очно на критически необходимых рабочих местах.

1-3-и классы возобновят очное обучение 1 ноября, а 4-12-е классы - 15 ноября.

Также до 15 ноября отменены все занятия по интересам и внеклассные мероприятия.

Запрещены все публичные мероприятия, в том числе пикеты

Во время локдауна запрещены все публичные мероприятия, в том числе собрания, шествия и пикеты.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Также запрещены частные мероприятия и собрания, за исключением мероприятий в рамках одного домохозяйства.

Если необходимо обеспечить уход или если человек живет один, допустимы его посещения, но в рамках двух домохозяйств. Также допускаются встречи несовершеннолетних детей и родителей, если они не проживают в одном домохозяйстве, кроме случаев, когда ребенок, кто-то из родителей или членов домохозяйства родителей должен соблюдать изоляцию, домашний карантин или самоизоляцию.

Количество пассажиров в городском и пригородном транспорте не должно превышать 50% вместимости

С 21 октября до 15 ноября количество пассажиров в городском и пригородном транспорте не должно превышать 50% вместимости транспортного средства, постановило правительство.