Локдаун в Латвии. Все, что нужно знать

В магазине на одного покупателя должно быть обеспечено не менее 25 квадратных метров общедоступной площади. В магазинах, где площадь общедоступного помещения меньше 25 квадратных метров, одновременно может находиться только один покупатель.
На рынках и в местах уличной торговли будет разрешена торговля только продуктами питания, а торговцы и покупатели должны находиться в масках.
Удаленная торговля будет разрешена, но торговое предприятие должно обеспечить доставку товаров или их выдачу вне помещений.
Запрещены услуги в сфере красоты, развлечений и спорта
Во время локдауна будут запрещены услуги в сфере развлечений, красоты и спорта, постановило правительство.
До 15 ноября будет запрещено оказывать очно услуги, связанные с развлечениями, азартными играми, аттракционами, в том числе в аквапарках, развлекательных центрах, парках батутов.
Также будут запрещены услуги в сферах:
- красоты,
- оздоровления,
- активного отдыха,
- физических упражнений,
- спорта,
- туризма, за исключением размещения туристов и зарубежных поездок,
- фото и видео, за исключением изготовления фотографий для документов,
- очных консультаций
- и коллективной охоты.
Министр образования и науки Анита Муйжниеце на заседании правительства предложила исключить из распоряжения разрешение оказывать услуги по размещению, но большинство министров предложение не поддержали. Правительство постановило подробно обсудить требования к предприятиям по размещению туристов на следующем заседании.
Все публичные услуги будут предоставляться полностью удаленно.
Осенние каникулы в школах продлены до 29 октября
Осенние каникулы не продлеваются для школьников, которые учатся в учреждении социальной коррекции Naukšēni и специальных образовательных учреждениях, а также дистанционно.
Няни смогут продолжать обеспечивать уход за ребенком, если родители ребенка не могут работать удаленно и не могут обеспечить такой уход.
В детских садах планируется сохранить работу только так называемых дежурных групп для детей, родители которых работают очно на критически необходимых рабочих местах.
1-3-и классы возобновят очное обучение 1 ноября, а 4-12-е классы - 15 ноября.
Также до 15 ноября отменены все занятия по интересам и внеклассные мероприятия.
Запрещены все публичные мероприятия, в том числе пикеты
Во время локдауна запрещены все публичные мероприятия, в том числе собрания, шествия и пикеты.
Также запрещены частные мероприятия и собрания, за исключением мероприятий в рамках одного домохозяйства.
Если необходимо обеспечить уход или если человек живет один, допустимы его посещения, но в рамках двух домохозяйств. Также допускаются встречи несовершеннолетних детей и родителей, если они не проживают в одном домохозяйстве, кроме случаев, когда ребенок, кто-то из родителей или членов домохозяйства родителей должен соблюдать изоляцию, домашний карантин или самоизоляцию.
Количество пассажиров в городском и пригородном транспорте не должно превышать 50% вместимости
С 21 октября до 15 ноября количество пассажиров в городском и пригородном транспорте не должно превышать 50% вместимости транспортного средства, постановило правительство.
Предприятиям общественного транспорта поручено организовать посадку и высадку так, чтобы количество пассажиров в транспортных средствах не превышало 50% вместимости, а в случаях, когда из-за специфики транспортного средства невозможно проконтролировать посадку и высадку пассажиров, в салоне должны быть помечены места, чтобы обеспечить дистанцирование.