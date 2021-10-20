Объясняем локдаун: магазины и общепит

Магазины товаров первой необходимости смогут работать до 19:00
С 21 октября до 15 ноября предприятия очных хозяйственных услуг и магазины товаров первой необходимости смогут начинать работу не ранее 6:00 и заканчивать не позднее 19:00, постановило правительство.
Торговать на месте в этот период смогут только те магазины, где 70% ассортимента составляют продовольственные товары, магазины, где 70% ассортимента составляют гигиенические товары, а также:
- аптеки, в том числе ветеринарные,
- магазины оптики,
- автозаправочные станции,
- магазины кормов для животных,
- места торговли изданиями прессы,
- магазины телекоммуникационных товаров и услуг,
- книжные и цветочные магазины,
- автовокзалы и кассы на железнодорожных станциях, где продаются билеты только на внутренние железнодорожные маршруты.
Не будет ограничено время работы автозаправочных станций и круглосуточных аптек, мест размещения туристов, пунктов вакцинации от Covid-19, общественного транспорта, грузовых и пассажирских перевозок и связанных с ними услуг, доставки, аварийных служб.
В магазине на одного покупателя должно быть обеспечено не менее 25 квадратных метров общедоступной площади. В магазинах, где площадь общедоступного помещения меньше 25 квадратных метров, одновременно может находиться только один покупатель.
На рынках и в местах уличной торговли будет разрешена торговля только продуктами питания, а торговцы и покупатели должны находиться в масках.
Удаленная торговля будет разрешена, но торговое предприятие должно обеспечить доставку товаров или их выдачу вне помещений.
Заведения общепита смогут предлагать еду только навынос
С 21 октября, заведения общепита смогут предлагать еду только навынос или с доставкой, предусматривает постановление правительства.
Выдавать заказанную еду можно будет только в том случае, если поставщик, который тесно контактирует с заказчиком, имеет ковид-сертификат, в месте выдачи заказа на одного человека имеется не менее 15 квадратных метров площади общедоступных помещений и используются маски.
Эти требования не распространяются на столовые предприятий при условии, что они не являются публично доступными, обеспечено разделение потоков посетителей, за столиком находится только один человек, а дистанция между столиками составляет 2 метра.
В Рижском аэропорту услуги общественного питания будут разрешены с условием, что заведение общепита расположено в терминалах аэропорта и гарантирует, что между столиками имеется расстояние три метра или установлено заграждение, а за одним столиком находятся не более четырех посетителей, которые не являются членами одного домохозяйства.
20 октября, прошло внеочередное заседание правительства, на котором было принято решение об объявлении в Латвии с 21 октября до 15 ноября локдауна, во время которого будут действовать жесткие антиковидные ограничения.
Во время локдауна вводятся требования, которые призваны максимально ограничить очные контакты между людьми из разных семей, чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения, недоступность плановых медицинских услуг и необходимость приоритизации пациентов при оказании медицинской помощи.