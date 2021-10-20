Объясняем локдаун: магазины и общепит

Магазины товаров первой необходимости смогут работать до 19:00

С 21 октября до 15 ноября предприятия очных хозяйственных услуг и магазины товаров первой необходимости смогут начинать работу не ранее 6:00 и заканчивать не позднее 19:00, постановило правительство.

Торговать на месте в этот период смогут только те магазины, где 70% ассортимента составляют продовольственные товары, магазины, где 70% ассортимента составляют гигиенические товары, а также:

аптеки, в том числе ветеринарные,

магазины оптики,

автозаправочные станции,

магазины кормов для животных,

места торговли изданиями прессы,

магазины телекоммуникационных товаров и услуг,

книжные и цветочные магазины,

автовокзалы и кассы на железнодорожных станциях, где продаются билеты только на внутренние железнодорожные маршруты.

Не будет ограничено время работы автозаправочных станций и круглосуточных аптек, мест размещения туристов, пунктов вакцинации от Covid-19, общественного транспорта, грузовых и пассажирских перевозок и связанных с ними услуг, доставки, аварийных служб.

В магазине на одного покупателя должно быть обеспечено не менее 25 квадратных метров общедоступной площади. В магазинах, где площадь общедоступного помещения меньше 25 квадратных метров, одновременно может находиться только один покупатель.

На рынках и в местах уличной торговли будет разрешена торговля только продуктами питания, а торговцы и покупатели должны находиться в масках.

Удаленная торговля будет разрешена, но торговое предприятие должно обеспечить доставку товаров или их выдачу вне помещений.

Заведения общепита смогут предлагать еду только навынос

С 21 октября, заведения общепита смогут предлагать еду только навынос или с доставкой, предусматривает постановление правительства.

Выдавать заказанную еду можно будет только в том случае, если поставщик, который тесно контактирует с заказчиком, имеет ковид-сертификат, в месте выдачи заказа на одного человека имеется не менее 15 квадратных метров площади общедоступных помещений и используются маски.

Эти требования не распространяются на столовые предприятий при условии, что они не являются публично доступными, обеспечено разделение потоков посетителей, за столиком находится только один человек, а дистанция между столиками составляет 2 метра.

В Рижском аэропорту услуги общественного питания будут разрешены с условием, что заведение общепита расположено в терминалах аэропорта и гарантирует, что между столиками имеется расстояние три метра или установлено заграждение, а за одним столиком находятся не более четырех посетителей, которые не являются членами одного домохозяйства.