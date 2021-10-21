На русском пройдет семинар, посвященный медиаграмотности и фейковым новостям

Интерактивный, основанный на диалоге семинар проведут эксперт Академии прав человека (Human Rights Academy) Евгения Хорольцева (Норвегия), и журналист и медиаэксперт Лайф Лёнсманн (Журналистский центр Северных стран (Nordic Journalist Center), Дания, www.njc.dk)

Программа мероприятия:

Свобода слова: Плюсы и минусы абсолютной свободы слова в демократическом обществе. Когда информация становится опасной? Дезинформация, пропаганда, заговор, фейковые новости. Инструменты для навигации по информации: проверка фактов, проверка источников, полезные ресурсы. Подведение итогов: медиаграмотность как инструмент демократии. Регистрация обязательна: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkc-iupzorHdEPv7Mn8vAII1K0H_G3NCmk

Пандемия показала, что у фейковых новостей и пропаганды - длинные руки, и они могут нанести серьезный ущерб. "С пандемией Covid-19 поднялась настоящая волна дезинформации, в результате которой возникли вопросы о том, как просвещать общественность и как помочь отличить правдивую информацию от ложной. Поэтому мы рады возможности вместе с коллегами из Северных стран организовывать образовательные семинары и тренинги для молодых людей не только для повышения их медиаграмотности, но и для поддержки их интереса к текущим вопросам, таким как изменение климата и инклюзивное общество", - комментирует Гунта Слога, директор Балтийского центра развития СМИ.

Основная цель данного образовательного проекта - предоставить всем заинтересованным инструменты для оценки достоверности источников СМИ и ресурсы для отделения фактов от дезинформации, поэтому было принято решение организовать обучающий тренинг, в котором тренерами выступят признанные международные эксперты.

Так, Евгения Хорольцева получила образование в Норвегии и России, имеет степень магистра, полученную в Университете Осло. Евгения работала в Норвежской организации защиты прав беженцев (NOAS), консультируя вновь прибывших просителей убежища, а также представляла Хельсинкский комитет и Amnesty International в Норвегии. Лайф Лёнсманн, в свою очередь - старший консультант Журналистского Центра Северных стран в Дании (www.njc.dk). Он начал свою карьеру в качестве радиожурналиста в 1978 году в Датской национальной радиовещательной корпорации (DR).

Позже стал директором радио, проработав в этом качестве до 2008 года. Работая в Журналистском Центре Северных стран, Лайф регулярно организует тренинги и курсы для журналистов, которым близки модели работы и устройства СМИ северных стран.

Семинар пройдет онлайн и доступен всем заинтересованным совершенно бесплатно; тренинг займет 1.5 часа.

Мероприятие организуют Датский институт культуры, Балтийский Центр развития СМИ, Центр журналистики Северных стран и Норвежская академия прав человека.