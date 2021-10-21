Министр: несмотря на ситуацию с Covid-19, очное обучение должно возобновиться в середине ноября

"Все лето мы, правительство, говорили о том, что школы будут последними, что закроют. Это был мой приоритет, приоритет МОН, правительства и государства в сфере образования. Во время локдауна, когда закрыто все, кроме сфер первой необходимости, обучение тоже будет проходить дистанционно. К сожалению, пришлось указать на непоследовательность министерств в понимании того, что является сферами первой необходимости, и что только вместе, без каких-то особых исключений мы можем ограничить распространение вируса", - заявила министр.

По словам Муйжниеце, после тяжелых дискуссий МОН согласилось солидаризоваться с медикам, понимая, что они перегружены из-за невакцинированной части общества.

"Учитывая этот компромисс - продленные каникулы, дистанционное обучение и отмену занятий - я хочу, чтобы правительство придерживалось заявленного на заседании и 15 ноября, несмотря на то, какой будет эпидемиологическая ситуация и какие ограничения будут предусмотрены для непривитых, общее, профессиональное, высшее образование и образование по интересам возобновится на месте", - заявила глава МОН.

Как сообщалось, в условиях локдауна осенние каникулы в школах продлены до 29 октября

Планируется, что 1-3-и классы возобновят очное обучение 1 ноября, а 4-12-е классы - 15 ноября.