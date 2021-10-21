5 советов, которые нужно учитывать, употребляя грибы в пищу

#2 При употреблении грибов в пищу не употребляйте жирные продукты и алкоголь

В клеточных оболочках грибов содержится органическое вещество хитин - он затрудняет процессы пищеварения и доступ ферментов к питательным веществам. Чтобы блюда с грибами не вызывали дискомфорт и нарушения пищеварения, грибы нельзя сочетать с жирными продуктами, такими как жирное мясо или сливочные соусы. Особую осторожность следует соблюдать людям с каким-либо диагностированным заболеванием желудка, поджелудочной железы или пищевода - затрудненный процесс пищеварения может вызывать чувство тяжести и другие неприятные симптомы. Перед приготовлением грибы рекомендуется как можно лучше измельчить, а при планировании блюд самое главное - соблюдать умеренность. Также не рекомендуется употреблять грибы с алкоголем - он может усилить действие токсичных веществ.

#3 Долгосрочное хранение грибов

Грибы прекрасно сохраняют свой вкус и структуру, поэтому при правильном хранении их можно употреблять в пищу еще очень долго. Грибы можно мариновать, солить, обжаривать в жире, сушить и замораживать. Из сушеных грибов также можно приготовить грибной порошок, который зимой можно добавлять в супы, соусы или тушеные блюда. Каждому виду обработки присущи различные нюансы, на которые следует обратить внимание, чтобы заготовленные грибы можно было употреблять в пищу как можно дольше - например, если грибы планируется сушить, перед этим их нельзя мыть. Соленые грибы перед употреблением следует замочить в холодной воде на несколько часов, чтобы избавиться от большого количества соли, и только потом их можно добавлять в блюда.

#4 Остерегайтесь ядовитых грибов

В лесах Латвии встречаются сотни различных видов грибов, в том числе несколько ядовитых грибов, таких как зеленый и белый мухомор, говорушка, поганка и другие. Действие ядовитых грибов может быть разным - они влияют на работу пищеварительной и нервной систем, печени и почек, а в отдельных случаях могут вызвать опасные для жизни повреждения органов. Собираясь за грибами, нужно научиться распознавать ядовитые грибы и выяснить, с какими съедобными грибы их легче всего спутать. Если видите грибы, в которых вы не совсем уверены, лучше оставить их расти и отдать предпочтение тем грибам, название которых вам хорошо известно.

"В пищу можно употреблять только те грибы, в отношении которых вы совершенно уверены, что они не ядовиты. Если на грибах имеются повреждения, оставленные животными и насекомыми, это не значит, что гриб съедобен. В процессе адаптации животные и насекомые приспособились и поедают ядовитые грибы, вредные для человека", - подчеркивает фармацевт М. Шукеле.

#5 Убедитесь, что грибы не имеют повреждений