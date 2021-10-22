Пт, 22.10.2021
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Римант Юганс, директор по маркетингу компании DEPO

Сергей Михалок ударил мужчину на своем концерте

Сергей Михалок ФОТО: Пресс-фото

В среду, 20 октября, солист групп "Ляпис-98" и Brutto Сергей Михалок на своем концертов в Полтаве ударил мужчину. Инцидент произошел прямо на сцене. Видео доступно в Сети. 

20 октября во дворце досуга "Листопад" в Полтаве прошел концерт группы "Ляпис-98". На видео видно, как на сцену поднялся неизвестный мужчина с гитарой. Как он туда попал, не объясняется.

Сергей Михалок поприветствовал человека и пригласил его сыграть на сцене, а после попросил билет: "Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Или ты пришел на нелюбимого артиста?" - спросил музыкант.

После Михалок схватил мужчину и ударил головой. Мужчина упал рядом с барабанной установкой. Тут же подбежали и другие участники музыкального коллектива. Неизвестного увели со сцены.

Местное издание Kolo со ссылкой на полицию сообщает, что к ним поступали сообщения относительно этого события от свидетелей. Свидетели переговорили с пострадавшим, но тот отказался писать заявление. Он указал, что не имеет претензий к артисту.

Подобные происшествия бывали и ранее. В 2015 году Сергей Михалок уже затевал драку с одним из посетителей. Это тоже попало на видео.

Напомним, песня белорусского музыканта "Воины света" стала одним из символов Майдана. В 2020 году он получил звание заслуженного артиста Украины.

Видео: Инцидент с участием Сергея Михалка в Полтаве


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