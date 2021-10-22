Локдаун в Латвии: итоги первой ночи

По его словам, всего в период времени с 20 до 5 часов Госполиция поймала на улицах 692 человека без заполненного самоподтверждения, в 228 случаях были составлены протоколы административного нарушения. Госполиция завела 170 делопроизводств, остальные - муниципальные полиции. 95 дел о несоблюдении комендантского часа были заведены в Рижском регионе, сообщает агентство LETA.

"В целом - спокойно, не было констатировано выраженных частных собраний и тому подобного", - описал первую ночь локдауна с точки зрения полиции Рукс, добавив, что целью полиции было не наказывать всех встреченных ночью на улицах, каждый случай оценивался индивидуально, полиция старалась работать превентивно, чтобы добиться главной цели комендантского часа - сократить контакты.

В то же время начальник полиции предупредил - за открыто нигилистские нарушения применяются максимальные штрафы, однако он отметил, что в первую ночь таких нарушений не было.

В четверг днем в связи с несоблюдением установленных в связи с пандемией Covid-19 требований были начаты и девять процессов нарушений в местах торговли; деятельность одного торгового места была остановлена в связи с тем, что там продавались вещи, торговля которыми в данный момент запрещена.

Напомним, в 20 часов в четверг начался первый вечер локдауна, когда в ночное время место жительства можно покидать только в случае обоснованной необходимости. Локдаун нужно соблюдать каждую ночь с 20 до 5 часов до 15 ноября.