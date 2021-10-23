Видео ⟩ Передача раскрыла медсестру, проводившую фиктивную вакцинацию

Некоторое время назад к передаче Bez Tabu обратился зритель, пожелавший остаться неизвестным. Ссылаясь на своего знакомого, он рассказал о медицинской работнице, который незаконным путем помогал приобрести ковид-сертификат о вакцинации тем, кто не хочет прививаться.

"Мой непривитый знакомый знает медработницу.

Рассказывали, что он предложил сертификат за 400 евро.

Говорили, что она сделала то же для своей сестры. Если получить за это 400 евро - красота!", - рассказывают о медработнице.

С медработницей, о котором сообщил информатор, журналист передачи изначально связался письменно, представившись противником вакцинации, который хотел бы приобрести документ, чтобы путешествовать без ограничений. Не вступая в переписку, медработница начала телефонный разговор.

"Такие вещи вообще не следует афишировать. Я вам точно могу доверять? Это серьезное дело.

Я делаю это только для тех, кому доверяю, потому что вы видите, что происходит. В новостях же все рассказывают: такой врач, сякой врач", - написала женщина.

Изначально неуверенная медработница в ходе разговора все-таки раскрыла детали сделки.

Из сказанного женщиной, было ясно, что она была посредником. Она связывает заказчиков фиктивных сертификатов с врачом, которому государство делегировало проводить вакцинацию. В незаконном сценарии, хотя вакцинация не проводится, после получения денег данные лиц, отказавшихся от вакцины, вводятся в систему вакцинации, после чего клиенты получают сертификаты. Сразу после разговора с медработницей, посредником, сделка не смогла состояться, потому что врач, имеющий доступ к базе данных, был в отпуске.