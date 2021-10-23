Комендантский час: можно ли выйти на перекур?

Государственная полиция призывает людей соблюдать установленные ограничения, что означает, что жители не могут находиться вне места своего проживания с 20:00 до 05:00 без уважительной причины.

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Действующие правила предусматривают, что такие требования необходимо соблюдать каждый день с 21 октября по 15 ноября.

"Если возникнет такая необходимость, полиция отнесется к этому с пониманием. Следует помнить, что на улицу, чтобы покурить или вывести собаку, может выйти только один человек, а не вся семья одновременно.

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Также следует помнить, что во время установленных ограничений для того, чтобы находиться за пределами своего места жительства, должны быть обоснование и заполненное письменное подтверждение, которую можно найти на сайте Государственной полиции и в ее аккаунтах в соцсетях", - добавляет Криста Андерсоне, представитель Госполиции.