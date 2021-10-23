Опрос: 80% латвийцев не сдают тест на Covid-19 при симптомах простуды

В свою очередь, 45% населения в случае простуды консультируются со своим врачом по поводу необходимости проведения теста на Covid-19. Опрос также показал, что 95% населения испытывали симптомы простуды или чувствовали себя плохо во время пандемии.

В периоды наблюдения симптомов простуды респонденты в основном предпочитают укреплять иммунитет с помощью пищевых добавок (88%), избегать контактов с другими людьми и посещения общественных мест (82%), лечиться в домашних условиях (81%), а также особо тщательно наблюдать за последующими симптомами (81%).

Несмотря на то, что 71% населения в основном консультируется с врачом, а 70% - с фармацевтом, 79% опрошенных указали, что они сами решают, какую стратегию лечения выбрать и какие лекарства использовать. В то же время более половины населения (58%) ищет информацию и рекомендации по лечению также в Интернете.

"В настоящий момент, когда количество людей с Covid-19 быстро растет и распространены симптомы простуды, в наших аптеках мы наблюдаем растущий интерес к различным средствам оперативного лечения простуды. И хотя результаты опроса показывают, что значительная часть латвийцев полагается на способность своего организма справиться с болезнью, такой подход не считается единственным и наиболее эффективным методом лечения", - говорит председатель правления Euroaptieka Наталья Захарова.