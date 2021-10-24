Вс, 24.10.2021
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Регина Лочмеле, депутат Сейма от партии "Согласие"

В Приекули собрали первый урожай самой дорогой приправы в мире - шафрана

Иллюстративное фото ФОТО: Gts/shutterstock

Октябрь и ноябрь - пора, когда собирают шафран. Этой осенью небольшой урожай удалось собрать и в Латвии, в селе Приекули, на испытательном полигоне Института решений окружающей среды (VRI), сообщает Латвийское радио.

Для культивации шафрана в VRI выбрали скрытое от ветра место. Автором идеи была работающая исследователем в институте итальянка Джессика Жирарди. Она отметила, что шафран - по-настоящему особенное растение. Его называют красным золотом, и это самая дорогая приправа на свете. 

Его дороговизна вызвана тем, что его собирают вручную, притом один цветок дает лишь три рыльца, которые являются источником самой приправы. Чтобы собрать один грамм, необходимо 150 цветков. Цена килограмма может достигать 10 тысяч евро.

Кадка, в которой растут привезенные Джессикой из Италии и Нидерланд шафрановые крокусы, совсем небольшая. Пока что это лишь эксперимент. Однако исследователь считает, что выращивать шафран в Латвии вполне возможно. По ее мнению, успешный эксперимент принесет большую выгоду.


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