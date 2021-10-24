В Приекули собрали первый урожай самой дорогой приправы в мире - шафрана

Для культивации шафрана в VRI выбрали скрытое от ветра место. Автором идеи была работающая исследователем в институте итальянка Джессика Жирарди. Она отметила, что шафран - по-настоящему особенное растение. Его называют красным золотом, и это самая дорогая приправа на свете.

Его дороговизна вызвана тем, что его собирают вручную, притом один цветок дает лишь три рыльца, которые являются источником самой приправы. Чтобы собрать один грамм, необходимо 150 цветков. Цена килограмма может достигать 10 тысяч евро.