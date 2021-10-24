Открыт сбор подписей за продление действия ковид-сертификата

Автором инициативы выступает Андрей Акерманис. Он пояснил, что с внедрением этой инициативы у людей, перенесших Covid-19, будет больше времени для адаптации после болезни. Акерманис считает, что это позволит переболевшим Covid-19 "не перегружать свою иммунную систему еще и вакциной".