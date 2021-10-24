Вс, 24.10.2021
Я лично с кем-нибудь разговариваю каждый день, и мне действительно удается убедить людей сделать прививку, но должна ли это делать я или люди, которые получают за это зарплату? Регина Лочмеле, депутат Сейма от партии "Согласие"
Регина Лочмеле, депутат Сейма от партии "Согласие"
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Открыт сбор подписей за продление действия ковид-сертификата

Ковид-сертификат ФОТО: Veselības ministrijas attēls.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за продление срока действия сертификата, подтверждающего перенесенное заболевание Covid-19.

Автором инициативы выступает Андрей Акерманис. Он пояснил, что с внедрением этой инициативы у людей, перенесших Covid-19, будет больше времени для адаптации после болезни. Акерманис считает, что это позволит переболевшим Covid-19 "не перегружать свою иммунную систему еще и вакциной".

Автор идеи предлагает изменить правила, которые на данный момент определяют срок действия ковид-сертификата для переболевших в течение 180 дней с первого дня заболевания. Инициатива предусматривает продление действия сертификата еще на три месяца, чтобы он действовал в общей сложности 270 дней.

По словам Акерманиса, в пользу 270-дневного срока свидетельствуют международные исследования и академические публикации.


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