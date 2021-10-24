В Санкт-Петербурге ввели частичный локдаун

Магазины первой необходимости продолжают работать. Рестораны и бары смогут продавать еду и напитки на вынос, ограничения не коснутся заведений, работающих на станциях.

Государственные органы не будут предоставлять часть услуг, организация спортивно-массовых мероприятий будет запрещена. Работу смогут продолжить аптеки и парикмахерские.

По данным "Фонтанки", власти пошли на такие ограничения по двум причинам. Первая - необходимо снизить заболеваемость в городе (с 16 октября там ежедневно регистрируют больше 3000 новых случаев Covid-19). Вторая - избежать приезда в Санкт-Петербург большого количества туристов из Москвы и других городов на ноябрьские праздники.

"Фонтанка" сообщает: власти города надеются, что ограничения позволят избежать локдауна в новогодние праздники.

В субботу еще один российский регион - Тува - объявил об ужесточении ограничений.

Там будут закрыты сервисные предприятия, музеи и церкви. Кроме того, туристы не смогут останавливаться в отелях.

В Кызыле, столице области, остановится общественный транспорт.

Мэр Москвы в четверг, 21 октября, объявил выходные с 28 октября по 7 ноября. В это время в Москве не будут работать предприятия, в том числе в сфере торговли и услуг, будут запрещены массовые мероприятия, в школах объявлены каникулы.