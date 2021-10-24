Возбуждено еще 356 дел о нарушении комендантского часа

В целом с 20:00 до 5:00 на улицах были задержаны 356 человек за несоблюдение установленных ограничений, в 756 случаях удалось обойтись предупреждениями.

Как сообщалось, первый вечер комендантского часа в связи с Covid-19 начался в четверг в 20:00, и с тех пор с указанного времени и до 5:00 утра место жительства можно оставлять только в случаях обоснованной необходимости, которую следует указать в свидетельстве, доступном для заполнения на сайте Госполиции. Такое положение продлится до 15 ноября.