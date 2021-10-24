До зимы еще долго? Синоптики рассказали о погоде на следующую неделю
В ближайшие дни в Латвии будет меньше осадков, а температура воздуха повысится, прогнозируют синоптики.
В ближайшие дни в Латвии будет меньше осадков, а температура воздуха повысится, прогнозируют синоптики.
Хотя на следующей неделе дождь возможен почти каждый день, в основном он будет необильным и затронет только часть страны. Более сильные осадки в настоящее время прогнозируются во второй половине недели в Видземе.
В первой половине недели температура воздуха достигнет +6...+ 12 градусов, во второй половине недели воздух прогреется до +10...+ 15 градусов.
Ночью температура воздуха в основном будет оставаться плюсовой, в некоторые более теплые ночи не опустится ниже +10 градусов.
Ветер будут дуть с юга и запада от медленного до умеренного.