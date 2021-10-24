"Быстро закрыть, быстро открыть". План был, но его не ввели: история Covid-катастрофы в Латвии

Через неделю, 14 июля, правительство договорилось, что с 1 октября работающие в сфере здравоохранения, социального ухода и образования обязаны пройти вакцинацию, а работодатель имеет право уволить непривитых.

Однако не только оппозиция, но и не все коалиционные партии в Сейме были готовы поддержать этот проект. Он застрял в парламенте и в конце августа был отозван. В конце августа правительство при введении ограничений фактически отказалось и от принципа светофора.

30 августа: заседание Совета по сотрудничеству, кумулятивная заболеваемость (за 14 дней на 100 000 жителей) - 118

"Я не говорю, что [принцип светофора] устарел, но условия постоянно меняются. Совершенно очевидно, что необходимо поставить общую цель - школы не только откроются 1 сентября, но и будут продолжать работать в течение всего учебного года и наше хорошее экономическое развитие и рост будут продолжаться", - говорит премьер-министр Кришьянис Кариньш.

2 сентября: заседание стратегической группы по ограничению распространения Covid-19, кумулятивная заболеваемость - 148

На тот момент политики лишь рассматривают возможность введения ограничений с учетом загруженности больниц. Только через две недели, 14 сентября, предлагаются решения, которые обещают принять еще через неделю - 21 сентября. Но пока политики думают, заболеваемость уже перешагнула порог в 200 случаев (на 100 000 жителей за 2 недели), что считается пределом очень высокого риска.

На 8 сентября кумулятивная заболеваемость - 204

Утром того же дня Кришьянис Кариньш в интервью программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma на вопрос, есть ли у правительства какие-то конкретные решения на эту осень, отвечает: "У нас уже много что есть, эти краеугольные камни заложены, так называемый принцип светофора, у нас есть так называемые "зеленые меры", когда все вакцинированы, например, как мы здесь, в студии, затем есть "желтые зоны" с сертификатом или отрицательным тестом, а затем и другие зоны, статус которых неизвестен, и каждая такая внутренняя зона имеет свои собственные правила".

14 сентября: заседание Кабинета министров, кумулятивная заболеваемость (за 14 дней на 100 000 населения) - 272

Правительство соглашается с тем, что отмененный принцип светофора может быть заменен принципом безопасных зон, когда все больше и больше услуг становятся доступными только для вакцинированных или переболевших. Наиболее существенное отличие от летнего плана заключается в том, что даже при очень высокой заболеваемости остается относительно мало ограничений для непривитых. Министр экономики Янис Витенбергс выступает против существенных ограничений, отмечая, что "возвращение к спискам товаров или другие довольно сложные решения, которые не воспринимаются обществом положительно, однозначно не должны возвращаться, а людей не следует раздражать". Но глава правительства обещает, что через неделю может быть принято решение о конкретных мерах, которые лучше всего предпринять в данных обстоятельствах.

​21 сентября: заседание Кабинета министров, кумулятивная заболеваемость (за 14 дней на 100 000 населения) - 333