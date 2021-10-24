Вс, 24.10.2021
Легитимной целью обязательной вакцинации как ограничения основных прав является обеспечение здоровья и благополучия населения Юрис Янсонс, омбудсмен
Юрис Янсонс, омбудсмен
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"Быстро закрыть, быстро открыть". План был, но его не ввели: история Covid-катастрофы в Латвии

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

После истории успеха в борьбе с пандемией Covid-19 в начале 2020 года, усыпляющего лета и довольно суровой зимы прошлого года казалось, что политики этим летом не только разработают план по борьбе со следующей вспышкой пандемии Covid-19, но и будут придерживаться его. Но этого не произошло. Хорошая ситуация летом снова оказалась усыпляющей бдительность, и в конце концов не хватило политической воли привести в действие свой же утвержденный принцип "быстро закрываемся - быстро открываемся".

Программа Латвийского телевидения De Facto изучила хронологию того, как политики откладывали ограничения до тех пор, пока, в принципе, не стало слишком поздно.

6 июля: заседание Совета по сотрудничеству, кумулятивная заболеваемость (за 14 дней на 100 000 жителей) - 38

К середине лета заболеваемость Covid-19 наконец снизилась и больницы закрыли созданные зимой дополнительные палаты для больных Covid-19.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ("Для развития/За!") представил стратегию мер безопасности на осень по принципу светофора под девизом "быстро закрыть - быстро открыть". Презентация плана также включала напоминание об опыте прошлой зимы: в связи с очень запоздалым реагированием заболевших слишком много, заболеваемость падает очень медленно, слишком большие расходы.

Согласно этому плану, меры безопасности должны были меняться при 20, 100, 100-200 и 200+ случаев в течение двух недель на 100 000 населения. При последнем показателе следует запускать сценарий D+ для быстрого снижения социальной мобильности (частично именно этот сценарий реализован в настоящее время). Никаких ограничений для вакцинированных ни в одном из пунктов не было.

14 июля: заседание Кабинета министров, кумулятивная заболеваемость (за 14 дней на 100 000 населения) - 30

Через неделю, 14 июля, правительство договорилось, что с 1 октября работающие в сфере здравоохранения, социального ухода и образования обязаны пройти вакцинацию, а работодатель имеет право уволить непривитых.

Однако не только оппозиция, но и не все коалиционные партии в Сейме были готовы поддержать этот проект. Он застрял в парламенте и в конце августа был отозван. В конце августа правительство при введении ограничений фактически отказалось и от принципа светофора.

30 августа: заседание Совета по сотрудничеству, кумулятивная заболеваемость (за 14 дней на 100 000 жителей) - 118

"Я не говорю, что [принцип светофора] устарел, но условия постоянно меняются. Совершенно очевидно, что необходимо поставить общую цель - школы не только откроются 1 сентября, но и будут продолжать работать в течение всего учебного года и наше хорошее экономическое развитие и рост будут продолжаться", - говорит премьер-министр Кришьянис Кариньш.

2 сентября: заседание стратегической группы по ограничению распространения Covid-19, кумулятивная  заболеваемость - 148

На тот момент политики лишь рассматривают возможность введения ограничений с учетом загруженности больниц. Только через две недели, 14 сентября, предлагаются решения, которые обещают принять еще через неделю - 21 сентября. Но пока политики думают, заболеваемость уже перешагнула порог в 200 случаев (на 100 000 жителей за 2 недели), что считается пределом очень высокого риска.

На 8 сентября кумулятивная заболеваемость - 204 

Утром того же дня Кришьянис Кариньш в интервью программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma на вопрос, есть ли у правительства какие-то конкретные решения на эту осень, отвечает: "У нас уже много что есть, эти краеугольные камни заложены, так называемый принцип светофора, у нас есть так называемые "зеленые меры", когда все вакцинированы, например, как мы здесь, в студии, затем есть "желтые зоны" с сертификатом или отрицательным тестом, а затем и другие зоны, статус которых неизвестен, и каждая такая внутренняя зона имеет свои собственные правила".

14 сентября: заседание Кабинета министров, кумулятивная заболеваемость (за 14 дней на 100 000 населения) - 272

Правительство соглашается с тем, что отмененный принцип светофора может быть заменен принципом безопасных зон, когда все больше и больше услуг становятся доступными только для вакцинированных или переболевших. Наиболее существенное отличие от летнего плана заключается в том, что даже при очень высокой заболеваемости остается относительно мало ограничений для непривитых. Министр экономики Янис Витенбергс выступает против существенных ограничений, отмечая, что "возвращение к спискам товаров или другие довольно сложные решения, которые не воспринимаются обществом положительно, однозначно не должны возвращаться, а людей не следует раздражать". Но глава правительства обещает, что через неделю может быть принято решение о конкретных мерах, которые лучше всего предпринять в данных обстоятельствах.

​21 сентября: заседание Кабинета министров, кумулятивная заболеваемость (за 14 дней на 100 000 населения) - 333

21 сентября правительство наконец согласилось ужесточить ограничения для непривитых, но их еще не приняли. Наконец, снова возвращаются к идее об обязанности вакцинироваться тем, кто работает в сфере здравоохранения, образования и социального ухода. Во время этого заседания правительства министр юстиции Янис Борданс призывает "признать, что Сейм совершил очень грубую и очень опасную ошибку для всей Латвии, отклонив наш законопроект о мерах вакцинации в июле, который был очень мягким, говоря по правде".

​28 сентября: заседание Кабинета министров, кумулятивная заболеваемость (за 14 дней на 100 000 населения) - 427

Правительство только 28 сентября утверждает осенние меры безопасности, предусмотрев, что с 11 октября почти все услуги внутри помещений будут доступны с сертификатом Covid-19 - вакцинированным, переболевшим или после теста. А до 15 ноября дается время для вакцинации тем, для кого это служебная обязанность. 

8 октября: кумулятивная заболеваемость (за 14 дней на 100 000 населения) - 784

Однако уже слишком поздно, и распространение Covid-19 ускоряется, не только требуя больше коек в больницах, но и унося все больше жизней. Правительство принимает решение об объявлении с 11 октября режима чрезвычайной ситуации на три месяца. "В настоящее время вирус нас опережает", - вынужден признать премьер на пресс-конференции после принятия решения.

11 октября: вступили в силу первые строгие ограничения, кумулятивная заболеваемость (за 14 дней на 100 000 населения) - 909

18 октября: заседание совета по кризисному управлению, кумулятивная заболеваемость - 1307

Однако всего через полторы недели, 18 октября, приходится принять решение о новых ограничениях, потому что ясно, что ни одна из введенных мер не работает достаточно хорошо. Премьер приносит извинения привитым за то, что усилий пока не хватило.

21 октября: кумулятивная заболеваемость - 1463

С 21 октября почти все замерло на месяц. Включая школы, которые обещали оставить открытыми дольше всех.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс признает: "В политической реальности Латвии оказалось невозможно реализовать такие шаги, которые мы упоминали летом, их невозможно было осуществить осенью".

Были значительно превышены не только показатели заболеваемости (в воскресенье кумулятивный уровень составлял уже 1653,1 случая на 100 000 жителей), но и количество госпитализированных с Covid-19 - сейчас лечение в больницах проходят больше людей, чем когда-либо прежде, и Латвия уже обратилась за международной помощью. Только за последнюю неделю от Covid-19 в стране умерли 138 человек. Большинство госпитализированных и умерших не были вакцинированы.


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