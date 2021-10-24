Кто получит место в интенсивной терапии, если на всех их не хватит?

Еще в прошлом году в Государственный план медицины катастроф включили рекомендации по порядку присуждения мест в интенсивной терапии. Рост заболеваемости и распространения дельта-штамма коронавируса привели к тому, что вполне возможно, что в ближайшие пару недель эти критерии придется применить.

При выборе из трех пациентов, претендующих на единственное место, приоритет будет у пациента с большими шансами выздороветь.

То есть, пациент с высокой прогнозируемой смертностью попадет в интенсивную терапию только, если нет никого с лучшими шансами. Ему по плану обязаны обеспечить паллиативную терапию и процесс смерти в подходящем отделении больницы.

Место в интенсивной терапии не гарантировано и тем, кто уже попал в больницу. Состояние всех пациентов периодически пересматривается и место может получить человек из очереди.

К такому сценарию готовятся больницы. "Мы это понимаем, но будет ряд людей, которые не поймут. Это создает врачам эмоциональный фон, с которым приходится жить, но такова профессия", - говорит член правления RAKUS Харальд Плаудис.

Приоритизация пациентов начнется, когда в стране будет занято 90% больничных коек. Решение о выборе пациента будет принимать консилиум врачей.

В Восточной больнице стараются отсрочить эту ситуацию, оборудуя 12 новых мест для интенсивной терапии. Подготовительные работы ведет и больница Страдиня. Перенаправление персонала в новые отделения является одной из причин отмены плановых медицинских услуг. Врачи государственных клиник заявляют: обещанная медиками из частного сектора помощь не материализовалась, а разговоры о помощи с медицинскими учреждениями Рижского самоуправления протекают вяло.

В свою очередь Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) все внимательнее оценивает необходимость выезжать по вызову. "Я полностью уверена, что с учетом данных о том, что в больницах было заполнено 100% кроватей, процесс сортировки уже происходил, и кто-то должен был принимать эти решения", - говорит Ципуле. Директор NMPD отмечает, что это приводит к невероятной эмоциональной нагрузке на медиков, ежедневно ответственных за решения о чьей-то жизни и смерти.

Ципуле критикует правительство за несвоевременное реагирование на кризис и отсутствие понимания ситуации. Минздрав начал оценивать возможности дополнительной поддержки сферы медицины только в октябре.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) отвечает, что "вообразить себе, что Латвия будет на первом месте в мире, что у нас будет волна заболеваемости, превосходящая ту, что была прошлой зимой, было сложно". По его словам, правительство не ожидало настолько драматичного сценария развития кризиса.