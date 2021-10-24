Вс, 24.10.2021
Если мы вспомним действия правящей коалиции за последние три года, мы обнаружим постоянную глупость и бред Николай Кабанов, депутат Сейма от партии "Согласие"
Николай Кабанов, депутат Сейма от партии "Согласие"

Кто получит место в интенсивной терапии, если на всех их не хватит?

Иллюстративное фото ФОТО: Publicitātes foto

Операции откладываются, людей лечат на дому, очереди на прием дольше, более строгая оценка ситуации для вызова неотложной помощи уже несколько недель продолжают быть частью нашей жизни. Однако скоро придется кому-то отказывать в необходимой помощи в критической для жизни ситуации, сообщает передача LTV De facto. Это касается всех, чья жизнь будет под угрозой, а не только больных Covid-19.

Еще в прошлом году в Государственный план медицины катастроф включили рекомендации по порядку присуждения мест в интенсивной терапии. Рост заболеваемости и распространения дельта-штамма коронавируса привели к тому, что вполне возможно, что в ближайшие пару недель эти критерии придется применить. 

При выборе из трех пациентов, претендующих на единственное место, приоритет будет у пациента с большими шансами выздороветь.

То есть, пациент с высокой прогнозируемой смертностью попадет в интенсивную терапию только, если нет никого с лучшими шансами. Ему по плану обязаны обеспечить паллиативную терапию и процесс смерти в подходящем отделении больницы. 

Место в интенсивной терапии не гарантировано и тем, кто уже попал в больницу. Состояние всех пациентов периодически пересматривается и место может получить человек из очереди. 

К такому сценарию готовятся больницы. "Мы это понимаем, но будет ряд людей, которые не поймут. Это создает врачам эмоциональный фон, с которым приходится жить, но такова профессия", - говорит член правления RAKUS Харальд Плаудис.

Приоритизация пациентов начнется, когда в стране будет занято 90% больничных коек. Решение о выборе пациента будет принимать консилиум врачей.

В Восточной больнице стараются отсрочить эту ситуацию, оборудуя 12 новых мест для интенсивной терапии. Подготовительные работы ведет и больница Страдиня. Перенаправление персонала в новые отделения является одной из причин отмены плановых медицинских услуг. Врачи государственных клиник заявляют: обещанная медиками из частного сектора помощь не материализовалась, а разговоры о помощи с медицинскими учреждениями Рижского самоуправления протекают вяло.

В свою очередь Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) все внимательнее оценивает необходимость выезжать по вызову. "Я полностью уверена, что с учетом данных о том, что в больницах было заполнено 100% кроватей, процесс сортировки уже происходил, и кто-то должен был принимать эти решения", - говорит Ципуле. Директор NMPD отмечает, что это приводит к невероятной эмоциональной нагрузке на медиков, ежедневно ответственных за решения о чьей-то жизни и смерти.

Ципуле критикует правительство за несвоевременное реагирование на кризис и отсутствие понимания ситуации. Минздрав начал оценивать возможности дополнительной поддержки сферы медицины только в октябре. 

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) отвечает, что "вообразить себе, что Латвия будет на первом месте в мире, что у нас будет волна заболеваемости, превосходящая ту, что была прошлой зимой, было сложно". По его словам, правительство не ожидало настолько драматичного сценария развития кризиса.

Все это приближает реальность выбора о жизни или смерти пациента. Это сложный вопрос для медицинской этики. Эксперты заявляют, что приоритизация пациентов в условиях дефицита ресурсов допустима, если это происходит соответственно регламенту. Это не упрощает ситуацию, ведь так называемую приоритизацию могут оспорить пациенты и их родственники. Они могут и потребовать ответа - почему и как мы зашли так далеко?


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