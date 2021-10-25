Пн, 25.10.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Борьба с глобальным потеплением: Билл Гейтс даст Великобритании 400 миллионов фунтов

ФОТО: SCANPIX

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сотрудничество с американским миллиардером, филантропом и руководителем Microsoft Биллом Гейтсом шагом к "зеленой индустриальной революции". О сотрудничестве было объявлено в октябре этого года. Для британцев это означает возможность достичь определенных целей с изменении климата по отношению к покрытию расходов на несколько грандиозных проектов.

Например, один из них - производить экологически чистое авиационное топливо. Что-то такое, по словам Джонсона, еще несколько лет назад не было бы возможным.

Он также указал, что

без вклада Гейтса Великобритания не смогла бы позволить себе бизнес такого калибра, более того, это позволило бы создать множество рабочих мест именно в секторах производства возобновляемой энергии.

У Джонсона есть и идея, как производить служащие долго батареи.

Гейтс вместе с престижной частной группой предпринимателей Breakthrough Energy Catalyst уже выделил британцам 200 миллионов фунтов, такая же сумма обещана в будущем.

Гейтс обосновал свой выбор фактом, что новые проекты возобновляемой энергии в авиации равноценны восполняемой энергии солнца и ветра.

У нее есть потенциал значительно снизить выбросы парниковых газов.

Гейтс также указал, что вложения необходимы, чтобы новые, "чистые" технологии могли конкурировать в плане затрат с традиционными способами получения энергии.

Джонсон уже пригласил большую часть частных предпринимателей встретиться на этой конференции.

Планируется, что на нее приедут минимум 200 гостей со всего мира, кроме того, премьер является сторонником вовлечения частного сектора в правительственные проекты и призвал думать в этом направлении и других политиков.


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