В ночь на воскресенье часы нужно будет перевести на час назад

Так как в странах Европейского союза еще продолжаются дискуссии о необходимости перехода с летнего на зимнее время и обратно, в настоящее время действует прежний порядок, поэтому в воскресенье в Латвии и других странах ЕС состоится переход на зимнее время.

Переход на летнее время произойдет 27 марта 2022 года.

В 2018 году в Европе актуализировался вопрос о необходимости зимнего и летнего времени. Европейская комиссия провела в странах ЕС опрос, и большая часть его жителей заявила, что существующий порядок нужно отменить. В сентябре 2018 года Еврокомиссия представила проект директивы, предложив отменить сезонное изменение времени на всей территории ЕС. Его обсуждение еще продолжается.