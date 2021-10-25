Пн, 25.10.2021
Когда мы находимся на краю пропасти, призывайте хоть на пяти языках, мы должны сделать все, чтобы привить людей. Ингар Бурлак, семейный врач
Ингар Бурлак, семейный врач

В ночь на воскресенье часы нужно будет перевести на час назад

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В ночь на воскресенье, 31 октября, в Латвии произойдет переход на зимнее время, когда стрелки часов нужно перевести на час назад, сообщает Минэкономики.

Так как в странах Европейского союза еще продолжаются дискуссии о необходимости перехода с летнего на зимнее время и обратно, в настоящее время действует прежний порядок, поэтому в воскресенье в Латвии и других странах ЕС состоится переход на зимнее время.

Переход на летнее время произойдет 27 марта 2022 года.

В 2018 году в Европе актуализировался вопрос о необходимости зимнего и летнего времени. Европейская комиссия провела в странах ЕС опрос, и большая часть его жителей заявила, что существующий порядок нужно отменить. В сентябре 2018 года Еврокомиссия представила проект директивы, предложив отменить сезонное изменение времени на всей территории ЕС. Его обсуждение еще продолжается.

Правительство Латвии постановило, что государство в целом поддерживает отказ от перехода с зимнего время на летнее и обратно и после принятия директивы готово перейти на летнее время и остаться в нем.


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