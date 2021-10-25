"Я осознал это где-то в подростковом возрасте". Ринкевич открыто о своей гомосексуальности

"Полчаса смотрел в экран в таком слегка ступорном состоянии", - говорит Ринкевич, вспоминая вечер 6 ноября 2014 года, когда он в Twitter признался, что является гомосексуалистом и готов к борьбе, чтобы в Латвии появилось правовое регулирование партнерств всех типов.

"Это, наверное, одно из самых трудных решений в моей жизни, поскольку то, что являюсь геем, я осознал где-то в подростковом возрасте. То, что это было абсолютное табу и про это не было принято говорить - это, я думаю, мы все знаем.

Сейчас это также непросто. Я знаю много людей в разных возрастных группах, которые до сих пор немного обеспокоены тем, каким будет отношение. Но когда ты в политике, я понял, что рано или поздно этот аспект должен быть обнародован, нужно просто понять - когда.

Почему это произошло в ноябре 2014 года? Потому что я прошел первую избирательную кампанию, потому что понял, что это лучший момент.

Это было осознанное решение. В некотором смысле на это решение ушло около трех лет. Конечно, форму можно было выбрать другую, но эмоциональный заряд в то время был слишком велик. Можно было, конечно, делать красивые пресс-конференции, придумывать витиеватые предложения, но на самом деле и так было хорошо. Спустя семь лет я ни на минуту не жалею о том, что сделал", - сказал министр.

Ринкевич отмечает, что поддержку и понимание тогда ему оказала премьер-министр Лаймдота Страуюма.

"Наши воображаемые проблемы перед лицом реальности иногда не так велики, но просто собраться и прыгнуть в неизвестность тоже нелегко. [...] Все еще есть политики, которые если не боятся, то хотя бы пытаются разжечь гомофобию в качестве своей программы в надежде, что определенная часть общества их поддержит. [...]

Нет, у меня нет полной гармонии, и я думаю, что было бы плохо, если бы такая гармония когда-либо случилась, потому что боюсь, что тогда я достиг бы цели жизни", - сказал Ринкевич.