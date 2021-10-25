Моравецкий: ЕС держит "дуло пистолета у головы" Польши

Между Польшей и Брюсселем существуют большие разногласия по поводу ряда судебных реформ в Варшаве, которые, по мнению ЕС, угрожают демократическим свободам. Варшава, со своей стороны, заявляет, что они нужны для борьбы с коррупцией.

В интервью Financial Times в понедельник, 25 октября, Моравецкий призвал Брюссель отказаться от намерения просить Европейский суд наказать Польшу за проведение этих реформ.

"Это было бы самым умным, что они могли сделать. Потому что тогда мы не стали бы разговаривать друг с другом под дулом пистолета у головы", - сказал Моравецкий.

На вопрос, может ли Польша наложить вето на решения ЕС, премьер-министр сказал: "Что произойдет, если Европейская комиссия начнет Третью мировую войну? Если они начнут Третью мировую войну, мы будем защищать наши права с помощью имеющегося в нашем распоряжении оружия".

Конституционный суд Польши в этом месяце постановил, что некоторые статьи Договора о Европейском союзе несовместимы с Конституцией Польши.

Решение суда вызвало опасения, что Польша может выйти из ЕС.

Разногласия обострились на саммите ЕС на прошлой неделе, когда Моравецкий заявил, что Польша готова к диалогу, но не поддастся давлению или шантажу.

Несколько лидеров ЕС на саммите заявили, что Брюссель не должен выделять Польше 36 миллиардов евро на восстановление экономики после пандемии, пока эти разногласия не будут разрешены.