"Дело идет к катастрофе". ООН предупреждает, что этой зимой Афганистану грозит массовый голод

"В Афганистане сейчас один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире, если не самый худший, - сказал Дэвид Бизли, исполнительный директор ВПП. - Дело идет к катастрофе".

Радикальное исламистское движение "Талибан" (в России признано террористическим и запрещено) захватило власть в Афганистане в августе после поспешного вывода из страны иностранных войск.

Смена власти ослабила и без того хрупкую экономику Афганистана, которая и раньше сильно зависела от иностранной помощи. Западные державы приостановили оказание помощи, а Всемирный банк и Международный валютный фонд временно прекратили финансирование. Когда оно возобновится - непонятно, поскольку правительство талибов официально не признает почти никто в мире.

Та или иная страна считается зависимой от иностранной помощи, если на долю иностранных вливаний приходится 10% или более ее ВВП. По данным Всемирного банка, около 40% ВВП Афганистана составляла международная помощь.

Многие афганцы сейчас продают свое имущество, чтобы купить еду. Администрация талибов тоже не имеет доступа к зарубежным активам, а это означает, что зарплата государственным служащим не выплачивается.

"Последний раз я получил зарплату больше пяти месяцев назад, - рассказал Би-би-си учитель из Герата. - Жить тяжело. Я продаю все, что есть у нас дома. Мы продаем животных, рубим наши деревья, чтобы продать их на дрова".

Программа ООН не получает средств

"Люди здесь нищие, - говорит один из жителей Кандагара. - Вчера я видел, как женщина рылась в мусорных баках в местной гостинице, собирая остатки еды. Я спросила ее, почему она это делает, и она сказала, что пыталась найти еду для своего ребенка."

Дети в окрестностях Кабула ФОТО: EPA

ВПП предупредила, что надвигающаяся зима угрожает дальнейшей изоляцией афганцев, которые зависят от гуманитарной помощи, чтобы выжить. Более того, впервые в Афганистане городские жители страдают от отсутствия продовольственной безопасности так же, как и сельские общины, сообщила организация.

В сентябре ВПП предупредила, что лишь 5% афганских семей ежедневно имеют достаточно еды. Стоимость основных ингредиентов, таких как растительное масло и пшеница, резко возросла. В октябре организация предупредила, что миллион детей рискуют умереть от острого недоедания без немедленного лечения.

На сентябрьской конференции в Женеве международное сообщество обязалось выделить более 1 млрд долларов на поддержку афганцев, при этом около трети этих средств было обещано для работы Всемирной продовольственной программы.

Но согласно данным ВПП на понедельник, программа гуманитарной помощи ООН пока получила лишь треть выделенных денег. Организация заявила, что для продовольственной помощи Афганистану может потребоваться до 220 млн долларов в месяц, назвав текущие финансовые обязательства "каплей в море".

Продовольственный кризис в Афганистане усугубляется нехваткой воды и сильной засухой - уже второй за четыре года.

Газета: в Кабуле от голода умерли восемь сирот

Как сообщает афганская газета "Хашт-е-Собх", в одном из районов Кабула от голода умерли восемь детей-сирот в возрасте от трех до 11 лет. По данным издания, все они недавно потеряли родителей и жили без какой-либо опеки.

Лидер местной религиозной общины рассказал журналистам, что жители афганской столицы периодически давали детям еду, но все они умерли от недостатка питания.

Представляющий шиитов-хазарейцев политик Мохаммад Мохакик заявил, что погибшие дети принадлежали к этой общине, поэтому лидерам талибов нет до них дела. Он отметил, что все дети жили в шиитском районе Кабула.