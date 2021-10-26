Министр культуры: Низкий уровень вакцинации в Латвии - "постсоветское наследие"

Министр считает, что нехватка коммуникации с русскоязычными жителями по поводу вакцинации против Covid-19 - не главная причина, почему в больницы попадает так много именно русскоговорящих пенсионеров.

Пунтулис придерживается мнения, что, например, рассылка писем на русском языке о вакцинации против Covid-19 дала бы мало результата, поэтому он такие действия не поддерживает.

В то же время политик от Национального объединения признал, что у него не было бы возражений, если бы "не на государственном языке" распространяли практическую информацию, например, в какое конкретно время доступны пункты вакцинации.

Напомним, этой осенью в Латвии наблюдается очень быстрый рост распространения Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости уже превысил 1600 случаев на 100 000 жителей, а количество пациентов в больницах приближается к 1500.