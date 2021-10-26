Вт, 26.10.2021
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Лиене Ципуле, глава NMPD
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Министр культуры: Низкий уровень вакцинации в Латвии - "постсоветское наследие"

Наурис Пунтулис ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Низкий уровень вакцинации против Covid-19 в Латвии и странах региона в целом - это "постсоветское наследие", заявил утром во вторник в передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения министр культуры Наурис Пунтулис, сообщает агентство LETA.

Министр считает, что нехватка коммуникации с русскоязычными жителями по поводу вакцинации против Covid-19 - не главная причина, почему в больницы попадает так много именно русскоговорящих пенсионеров.

Пунтулис придерживается мнения, что, например, рассылка писем на русском языке о вакцинации против Covid-19 дала бы мало результата, поэтому он такие действия не поддерживает.

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В то же время политик от Национального объединения признал, что у него не было бы возражений, если бы "не на государственном языке" распространяли практическую информацию, например, в какое конкретно время доступны пункты вакцинации.

Напомним, этой осенью в Латвии наблюдается очень быстрый рост распространения Covid-19, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости уже превысил 1600 случаев на 100 000 жителей, а количество пациентов в больницах приближается к 1500.

От медиков больниц публично прозвучало, что, например, в больнице Страдиня до 80% пациентов - русскоязычные. Это наводит больницы на мысль, что на государственном уровне ведется недостаточная работа над тем, чтобы информация о коронавирусе и вакцинации достигала русскоязычной части общества Латвии.


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