Вт, 26.10.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Японская принцесса вышла замуж за однокурсника и лишилась королевского статуса

ФОТО: EPA/Scanpix

Принцесса Мако - дочь принца Акисино, наследника японского престола - вышла замуж за своего бывшего однокурсника Кэя Комуро. Мужчина не имеет знатного происхождения, сообщает Reuters.

После бракосочетания с простолюдином принцесса была лишена своего титула. Пара также не провела традиционную церемонию в императорском дворце. Кроме того, Мако также отказалась от выплаты в 1,3 млн долларов, которая полагается ей в связи с уходом из королевской семьи.

ФОТО: EPA/Scanpix

Она взяла фамилию супруга, став Мако Комуро. В ближайшее время пара переберется жить в США, где Кэй Комуро планирует строить карьеру адвоката.

В день свадьбы в столице Японии, Токио, прошла акция протеста против их брака. В ней участвовали приблизительно 100 человек. Протестующие недовольны избранником принцессы. Дело в финансовом скандале вокруг его матери, которая получила от своего бывшего примерно 35 тысяч долларов, которыми она оплатила учебу Кэя.

Мужчина требует вернуть средства, и спор до сих пор не окончен. 

ФОТО: EPA/Scanpix

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