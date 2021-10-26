Врачи требуют отставки Павлютса

Общество врачей призывает главу правительства немедленно пересмотреть управление кризисом в стране и привлечь профессиональные организации и экспертов из сферы здравоохранения.

LĀB заявляет, что все сообщество медиков шокировано непрофессиональным подходом Минздрава и Даниэля Павлютса к кризису Covid-19. Медики подчеркивает, что ситуация, в которой вина за решения правительства и Минздрава возлагается на работников здравоохранения, недопустима. В том числе и потому, что их мнение игнорировали в течение двух лет.

О планируемой в ноябре мобилизации медики узнали сегодня из новостей.

Минздрав также не утвердил руководство по приоритизации пациентов, что создает дополнительные трудности в работе медиков, лечащих больных Covid-19.

Медики критикуют решение сообщить о возможной мобилизации. По их мнению, это тревожит и жителей, и врачей. При этом с весны 2020 года правительство не обратилось ни к одному из добровольно предложивших свою помощь в работе с пандемией врачей. План о работе мобилизованных на данный момент также отсутствует.