Павлютс отреагировал на требование врачей о своей отставке

"Меня огорчила неожиданная весть о решении LĀB требовать моей отставки. Я понимаю недовольство работой правительства во время пандемии, понимаю, что медикам очень тяжело. Призываю преодолеть этот кризис вместе", - написал министр в сети Twitter.

Esmu sarūgtināts, negaidīti uzzinot par Latvijas Ārstu biedrības lēmumu prasīt manu demisiju. Saprotu neapmierinātību ar valdības sniegumu pandēmijas laikā, mediķiem ir ārkārtīgi smags laiks. Aicinu kopīgi pārvarēt šo krīzi. Esmu sasaucis nozares stratēģiskās padomes sēdi. — Daniels Pavluts (@pavluts) October 26, 2021

Он также сообщил, что созвал заседание стратегического совета отрасли здравоохранения.