Павлютс отреагировал на требование врачей о своей отставке

"Меня огорчила неожиданная весть о решении LĀB требовать моей отставки. Я понимаю недовольство работой правительства во время пандемии, понимаю, что медикам очень тяжело. Призываю преодолеть этот кризис вместе", - написал министр в сети Twitter.
Он также сообщил, что созвал заседание стратегического совета отрасли здравоохранения.
Карлис Раценис, член правления LĀB подтвердил, что решение "принято единогласно", так как никто не голосовал против. Вице-президент общества Роберт Фурманис также отметил, что большинство правления поддержало решение.