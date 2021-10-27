Церковь Св. Петра переходит во владение лютеран

Рижская дума просила закрепить за самоуправлением имущественные права на церковь в законе. Дума была готова взять ответственность за имущество и без внешнего финансирования, а в случае необходимости была готова занять деньги в Государственной кассе.

Деньги нужны для окончания ремонта в церкви. Его нужно закончить в течение восьми лет. Депутат Линда Озола (JKP) заявила, что с закреплением имущественных прав, дума найдет необходимое финансирование.

Райвис Дзинтарс (NA) заявил, что передача церкви думе повлекла бы за собой морально-этическое противостояние с религиозными деятелями. По его мнению, это за гранью уважительного отношения со стороны парламента к религиозным организациям.

Дзинтарс также отметил, что в случае получения церкви в имущество лютеранской церкви, сохранится финансовая поддержка правительства Германии, которая обеспечивает содержание церкви Св. Петра. Эта поддержка может быть потеряна, если церковь перейдет во владение самоуправления. Церковь также предлагала некую форму совладения историческим памятником, однако предложение было отвергнуто Рижской думой.