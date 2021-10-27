Правительство восстановило часть льгот на проезд в общественном транспорте
Правительство сегодня постановило разрешить льготы на проезд в общественном транспорте для лиц, очно работающих в критически важных отраслях, а также для учащихся.
Правительство сегодня постановило разрешить льготы на проезд в общественном транспорте для лиц, очно работающих в критически важных отраслях, а также для учащихся.
Таким образом, льготами на проезд в общественном транспорте вновь могут пользоваться медики, педагоги, работники сферы социального обслуживания, сотрудники полиции.
Льготы на проезд могут применяться при покупке билетов на общественный транспорт или путем обеспечения определенным группам работников билетов на общественный транспорт, а также путем выплаты этим работникам компенсаций за использование общественного транспорта.
Цель отмены льгот заключалась в уменьшении использования общественного транспорта группами населения, которые создают наибольшую загруженность общественного транспорта и имеют самый высокий риск заражения Covid-19 во время поездок. Поэтому преимущественно отмена льгот на проезд в общественном транспорте относилась к пенсионерам.
В то же время поправки устанавливают нормы, согласно которым работодатель может организовать доставку работников на рабочее место своим транспортом. Впредь допускается, что на личном транспорте и на транспорте работодателя со справкой от работодателя на рабочее место могут добираться не более трех человек в одном салоне, а в тех случаях, когда в транспортном средстве более пяти мест, допускается занимать не более половины мест. Всем находящимся в транспортном средстве лицам надлежит использовать маски, а также должна быть обеспечена естественная вентиляция.