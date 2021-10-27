Правительство восстановило часть льгот на проезд в общественном транспорте

Льготы на проезд могут применяться при покупке билетов на общественный транспорт или путем обеспечения определенным группам работников билетов на общественный транспорт, а также путем выплаты этим работникам компенсаций за использование общественного транспорта.

В то же время поправки устанавливают нормы, согласно которым работодатель может организовать доставку работников на рабочее место своим транспортом. Впредь допускается, что на личном транспорте и на транспорте работодателя со справкой от работодателя на рабочее место могут добираться не более трех человек в одном салоне, а в тех случаях, когда в транспортном средстве более пяти мест, допускается занимать не более половины мест. Всем находящимся в транспортном средстве лицам надлежит использовать маски, а также должна быть обеспечена естественная вентиляция.