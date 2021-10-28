Депутат Сейма готов участвовать в уходе за больными Covid-19
Депутат Сейма, кардиолог Андрис Скриде (AP), как медик, заявил о готовности участвовать в уходе за больными Covid-19, если будет необходимо.
Депутат Сейма, кардиолог Андрис Скриде (AP), как медик, заявил о готовности участвовать в уходе за больными Covid-19, если будет необходимо.
Скриде сообщил LETA, что прошел курсы по уходу за больными Covid-19 в Университетской клинической больнице имени Паула Страдиня.
На вопрос о готовности занять кресло министра здравоохранения, если оно станет вакантным, депутат ответил, что по рабочим дням занят. Кардиолог работает в больнице, а так же исполняет обязанности председателя Комиссии по социальным и трудовым вопросам. Политик подчеркнул, что сейчас обязан принимать больше кардиологических пациентов и работает допоздна.
Мобилизация
Во вторник, 25 октября, на заседании Кабинета министров руководитель Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга сообщила, что Министерство здравоохранения в пятницу планирует подать правительству запрос об объявлении мобилизации.
По плану Минздрав получит права рассылать повестки и координировать работу мобилизованных. Будут определены врачебные специальности, на которые будет распространяться мобилизация.
Повестки получат работники частных медицинских учреждений и медики, работающие не по специальности. За отказ отозваться на повестку во время объявленной мобилизации грозит уголовная ответственность.
После такой информации Латвийское общество врачей (LĀB) призвало министра здравоохранения Даниэля Павлютса уйти в отставку. Причиной тому масса ошибок, допущенных правительством в кризисном управлении, и планируемая мобилизация медиков.
На следующий день Павлютс сообщил, что пока что распоряжение о мобилизации не будет отдано. По его словам, мобилизация будет последним шагом, в случае, если закончатся все добровольные методы. В свою очередь, премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) заявил, что не собирается требовать отставки Павлютса.