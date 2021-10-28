Депутат Сейма готов участвовать в уходе за больными Covid-19

Скриде сообщил LETA, что прошел курсы по уходу за больными Covid-19 в Университетской клинической больнице имени Паула Страдиня.

На вопрос о готовности занять кресло министра здравоохранения, если оно станет вакантным, депутат ответил, что по рабочим дням занят. Кардиолог работает в больнице, а так же исполняет обязанности председателя Комиссии по социальным и трудовым вопросам. Политик подчеркнул, что сейчас обязан принимать больше кардиологических пациентов и работает допоздна.

Мобилизация

Во вторник, 25 октября, на заседании Кабинета министров руководитель Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга сообщила, что Министерство здравоохранения в пятницу планирует подать правительству запрос об объявлении мобилизации.

По плану Минздрав получит права рассылать повестки и координировать работу мобилизованных. Будут определены врачебные специальности, на которые будет распространяться мобилизация.

Повестки получат работники частных медицинских учреждений и медики, работающие не по специальности. За отказ отозваться на повестку во время объявленной мобилизации грозит уголовная ответственность.

После такой информации Латвийское общество врачей (LĀB) призвало министра здравоохранения Даниэля Павлютса уйти в отставку. Причиной тому масса ошибок, допущенных правительством в кризисном управлении, и планируемая мобилизация медиков.