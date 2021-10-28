Чт, 28.10.2021
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Депутат Сейма готов участвовать в уходе за больными Covid-19

Депутат Сейма Андрис Скриде ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Депутат Сейма, кардиолог Андрис Скриде (AP), как медик, заявил о готовности участвовать в уходе за больными Covid-19, если будет необходимо.

Скриде сообщил LETA, что прошел курсы по уходу за больными Covid-19 в Университетской клинической больнице имени Паула Страдиня. 

На вопрос о готовности занять кресло министра здравоохранения, если оно станет вакантным, депутат ответил, что по рабочим дням занят. Кардиолог работает в больнице, а так же исполняет обязанности председателя Комиссии по социальным и трудовым вопросам. Политик подчеркнул, что сейчас обязан принимать больше кардиологических пациентов и работает допоздна.

Мобилизация

Во вторник, 25 октября, на заседании Кабинета министров руководитель Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга сообщила, что Министерство здравоохранения в пятницу планирует подать правительству запрос об объявлении мобилизации.

По плану Минздрав получит права рассылать повестки и координировать работу мобилизованных. Будут определены врачебные специальности, на которые будет распространяться мобилизация

Повестки получат работники частных медицинских учреждений и медики, работающие не по специальности. За отказ отозваться на повестку во время объявленной мобилизации грозит уголовная ответственность.

После такой информации Латвийское общество врачей (LĀB) призвало министра здравоохранения Даниэля Павлютса уйти в отставку. Причиной тому масса ошибок, допущенных правительством в кризисном управлении, и планируемая мобилизация медиков.

На следующий день Павлютс сообщил, что пока что распоряжение о мобилизации не будет отдано. По его словам, мобилизация будет последним шагом, в случае, если закончатся все добровольные методы. В свою очередь, премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) заявил, что не собирается требовать отставки Павлютса.


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