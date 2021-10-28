В России мужчина, переодевшись врачом, три дня ухаживал за бабушкой - в госпитале ее не кормили и не меняли подгузники

Больная Альцгеймером 84-летняя женщина не может ходить и разговаривать. Мужчина рассказал, что уже год кормит бабушку жидким питанием с помощью шприца.

Соседка по палате госпитализированной женщины рассказала внуку, что женщину не кормят. После этого он начал приходить в ковидное отделение. На входе мужчина представился врачом из другого отделения, надел защитный костюм, перчатки и респиратор.

В первый день он добился, чтобы женщине измерили температуру и дали лекарства. Мужчина провел в больнице более девяти часов, наблюдая за своей бабушкой.

"Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу", - рассказал мужчина.

Мужчина в последующие дни следил за состоянием женщины. Он менял подгузники, повязки от пролежней и поправлял кислородную маску. После визитов он утилизировал защитный костюм.

Заботливый внук был рассекречен после разговора с одним из врачей. Он пытался разобраться, так как его бабушку начали кормить с ложки вместо того, чтобы давать еду с помощью шприца.

"Тут-то меня и заподозрили, спросили, за каким врачом я числюсь. Я растерялся. Подошел к бабушке, поцеловал ее и убежал через второй этаж", - сказал он.

Далее мужчина пытался узнать о состоянии бабушки по телефону, но на его звонки в госпитале не отвечали. Он не смог дозвонится и до страховой компании, областного департамента здравоохранения или Следственного комитета (СК).

В итоге мужчина полетел в Москву. Он собирался лично подать заявление о случившемся в приемной главы СК. Узнав, что заявление могут рассматривать в течение месяца, мужчина обратился в Генеральную прокуратуру, где пообещали начать проверку.

В офисе губернатора Томской области прокомментировали ситуацию, сообщив что региональный департамент здравоохранения и Роспотребнадзор должны проверить информацию и привлечь к ответственности руководство госпиталя, если она подтвердится. Также проверку после звонка из Москвы начала прокуратура Томской области.