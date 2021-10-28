Как ввести обязательную вакцинацию? Объясняет омбудсмен

Также омбудсмен считает, что в государстве можно ввести политику обязательной вакцинации. Представитель офиса омбудсмена Эдгар Лакутис сообщил, что омбудсмен каждый день получает вопросы многих жителей в связи с обязанностью вакцинироваться. Жители просят пояснить, насколько юридически обоснована подобная обязанность.

Омбудсмен обращает внимание на то, что Закон об эпидемиологической безопасности позволяет Кабинету министров определять инфекционные заболевания, от которых люди должны быть вакцинированы обязательно. Закон позволяет Кабмину определять группы людей, на которые распространяется обязательная вакцинация и порядок ее осуществления.

Вакцинация не может быть проведена в принудительном порядке. Тем не менее, можно задействовать непрямые механизмы для обеспечения исполнения обязанности вакцинироваться.

Такими методами могут быть ограничения предоставления определенных услуг. Ограничения могут быть связаны с объективными причинами, например, тем, что услуги должны предоставляться в эпидемиологически безопасной среде. Также ограничить доступ можно только к тем услугам, которые не считаются основными, считает Янсонс. Например, нельзя ограничить или запретить выплату пенсий.

Омбудсмен считает, что Кабмин может ввести обязательную вакцинацию для конкретных возрастных групп, а так же группам людей, которым вакцинация нужна по объективным критериям. Нужно понимать, что эффективные механизмы исполнения обязанности вакцинироваться конкретной возрастной группы все равно будет сложно ввести, так как контроль будет осуществляться непрямым образом.

Омбудсмен считает, что должен быть механизм, который позволит человеку высказать объективные причины, по которым тот не может вакцинироваться. Более всего это касается случаев, когда вакцина противопоказана по состоянию здоровья, однако нельзя исключать другие объективные причины, сказано в заявлении офиса омбудсмена.

"Легитимной целью обязательной вакцинации, ограничивающей индивидуальные права, является обеспечение здоровья и благополучия общества. Вакцинация это то, что может уберечь общество от заболевания Covid-19 и устранить вызванный им урон", - подчеркнул Янсонс.

Янсонс указывает, что государство обладает свободой действий при определении государственной политики здравоохранения. Государство определяет ее цели и средства, в том числе - политику вакцинации.