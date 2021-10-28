Пропал доступ к авторизации в интернет-банке и приложении Swedbank

Многие латвийские пользователи сети Twitter сегодня в первой половине дня обращались к банку с вопросами о работе его сервисов.

@IlzeJaunberga Šobrīd ir konstatēti traucējumi autorizēties lietotnē un internetbankā. Kolēģi jau informēti un strādā, lai tos novērstu. Aicinām pamēģināt nedaudz vēlāk un atvainojamies par sagādātajām neērtībām! — Swedbank (@SwedbankLatvia) October 28, 2021

Банк подтвердил, что проблемы с доступом есть. IT-специалисты компании информированы о ситуации и работают над устранением проблем.

Банк призывает жителей попробовать подключиться к приложению или интернет-банку позже.