Чт, 28.10.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Пропал доступ к авторизации в интернет-банке и приложении Swedbank

Административное здание Swedbank ФОТО: Paula Čurkste / LETA

28 октября в первой половине дня констатированы проблемы с авторизацией в приложении Swedbank, а также в интернет-банке.

Многие латвийские пользователи сети Twitter сегодня в первой половине дня обращались к банку с вопросами о работе его сервисов.  

Банк подтвердил, что проблемы с доступом есть. IT-специалисты компании информированы о ситуации и работают над устранением проблем. 

Банк призывает жителей попробовать подключиться к приложению или интернет-банку позже.

Swebank - самый крупный банк в Латвии по объему активов.


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