Пропал доступ к авторизации в интернет-банке и приложении Swedbank
28 октября в первой половине дня констатированы проблемы с авторизацией в приложении Swedbank, а также в интернет-банке.
28 октября в первой половине дня констатированы проблемы с авторизацией в приложении Swedbank, а также в интернет-банке.
Многие латвийские пользователи сети Twitter сегодня в первой половине дня обращались к банку с вопросами о работе его сервисов.
@IlzeJaunberga Šobrīd ir konstatēti traucējumi autorizēties lietotnē un internetbankā. Kolēģi jau informēti un strādā, lai tos novērstu. Aicinām pamēģināt nedaudz vēlāk un atvainojamies par sagādātajām neērtībām!— Swedbank (@SwedbankLatvia) October 28, 2021
Банк подтвердил, что проблемы с доступом есть. IT-специалисты компании информированы о ситуации и работают над устранением проблем.
Банк призывает жителей попробовать подключиться к приложению или интернет-банку позже.
Swebank - самый крупный банк в Латвии по объему активов.