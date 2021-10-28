В Каунасе от Covid-19 скончалась роженица
В среду, 27 октября, в Каунасской клинике скончалась 23-летняя роженица, заболевшая Covid-19, сообщило лечебное учреждение.
В среду, 27 октября, в Каунасской клинике скончалась 23-летняя роженица, заболевшая Covid-19, сообщило лечебное учреждение.
"Мы полагаем, что основной причиной смерти стало тяжелое повреждение легких, вызванное коронавирусом", - заявил на пресс-конференции в четверг, 28 октября, глава Клиники интенсивной терапии каунасской больницы, доцент, доктор наук Томас Тамошуйтис.
Заведующий родильным отделением Клиники акушерства и гинекологии Каунасской клиники, профессор, доктор наук Миндаугас Ключинскас сказал, что женщина не была привита. Он призвал беременных прививаться и подчеркнул, что вакцина не оказывает влияния на беременность.
Он отметил, что пациентка была доставлена в больницу 21 октября из Каунасской городской больницы в связи с ухудшением дыхательной функции.
Плод женщины был выношен, ей сделали кесарево сечение, в результате которого родилась здоровая выношенная девочка. Пациентка уже находилась на лечении в отделении для больных Covid-19, однако с ухудшением дыхательной функции ее перевели в реанимацию.
Это первый в Литве случай смерти заболевшей Covid-19 роженицы.
Медики выражают соболезнования близким женщины.