В Каунасе от Covid-19 скончалась роженица

"Мы полагаем, что основной причиной смерти стало тяжелое повреждение легких, вызванное коронавирусом", - заявил на пресс-конференции в четверг, 28 октября, глава Клиники интенсивной терапии каунасской больницы, доцент, доктор наук Томас Тамошуйтис.

Заведующий родильным отделением Клиники акушерства и гинекологии Каунасской клиники, профессор, доктор наук Миндаугас Ключинскас сказал, что женщина не была привита. Он призвал беременных прививаться и подчеркнул, что вакцина не оказывает влияния на беременность.

Он отметил, что пациентка была доставлена в больницу 21 октября из Каунасской городской больницы в связи с ухудшением дыхательной функции.

Плод женщины был выношен, ей сделали кесарево сечение, в результате которого родилась здоровая выношенная девочка. Пациентка уже находилась на лечении в отделении для больных Covid-19, однако с ухудшением дыхательной функции ее перевели в реанимацию.

Это первый в Литве случай смерти заболевшей Covid-19 роженицы.