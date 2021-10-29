Вакцинацию до сих не прошли 11 семейных врачей. Их уволят?

Хотя на практике врачи проводят вакцинацию и призывают к ней, сами они вторую дозу прививки еще не получили. Язепс Погумирскис, семейный врач из Краславы, признал, что у него нет действующего ковид-сертификата.

"Я лично не завершил процесс вакцинации. Я сделал прививку неделю назад. Вопрос - почему так поздно? Я два раза был на карантине", - пояснил Погумирскис.

Погумирскис признал, что, когда началась вакцинация медиков, заболели несколько его родственников. Сам он ни зимой, ни позднее в этом году Covid-19 не болел. Хотя несколько раз он чувствовал себя плохо, тест все время был отрицательным.

На вопрос, что мешало вакцинации весной и летом, Погумирскис признался: "Я не могу ответить, время прошло. Как-то так".

В NVD сообщили, что к понедельнику курс вакцинации не начали 11 семейных врачей, пять из которых работают в Рижском районе, четыре - в Латгале, еще о одному - в Земгале и Курземе.

Лига Козловска, руководитель Латвийской ассоциации сельских врачей, отметила, что членов организации, которые еще не прошли вакцинацию, не должно быть много.

Что дальше?

Как заявила руководитель отдела коммуникации NVD Эвия Шталберга, если врачи не привьются до 15 ноября, с ними будут расторгнуты договоры. Чтобы пациенты не остались без врача, NVD уже сейчас рассматривает каждый случай и возможные решения, сообщает Latvijas avīze.

Например, можно предложить практики резидентам, которые зарегистрированы в списке семейных врачей и ждут рабочего места. Не являются исключением и стоматологи, которым, как и другим врачам, до 15 ноября нужно получить сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

Как сообщил президент Латвийской ассоциации стоматологии Андис Паэглитис, в настоящее время привиты около 90% зубных врачей.