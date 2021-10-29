Отмена: Минздрав отказался от идеи обязательных экспресс-тестов в медучреждениях

Как сообщалось, 26 октября правительство одобрило план Минздрава ввести такой порядок с 1 ноября до окончания чрезвычайного положения 11 января 2022 года. Минздрав указал, что высокая заболеваемость Covid-19 в ближайшее время затронет и лечебные учреждения, что может еще больше ограничить получение медицинских услуг, поэтому нужно как можно быстрее ввести дополнительные эпидемиологические меры безопасности в лечебных учреждениях и проверять всех посетителей на Covid-19.

Руководитель отдела качества лечения Минздрава Санита Янка первоначальный замысел объясняла газете тем, что экспресс-тестами, например, проверялись все посетители медицинского центра "Плявниеки" в Риге, и у многих был выявлен коронавирус, при этом у части этих людей не было никаких симптомов, а другие пришли в поликлинику с явными признаками инфекции верхних дыхательных путей.

Однако руководители ряда медучреждений выразили возмущение тем, что Минздрав собирается без достаточных оснований возлагать такую нагрузку и на людей, и на учреждения. Людям пришлось бы стоять на улице в очереди на тестирование в любую погоду, также Минздрав не пояснил, как тестирование смогут обеспечить семейные врачи. При этом посетители медцентров, которые получают платные медицинские услуги, должны были бы платить за тест по расценкам конкретного учреждения. Советник министра здравоохранения Каспар Берзиньш, представляя в правительстве этот план, сообщил, что один тест стоит чуть больше 4 евро.

Кроме того, руководители медучреждений не видят смысла в массовом тестировании, поскольку амбулаторная услуга в среднем занимает 15-20 минут, а эпидемиологи говорят, что риск заражения возникает, если контакт длится дольше 20 минут, а также увеличение объемов тестирования не снижает заболеваемость.

Что теперь?

Янка рассказала изданию, что после отказа от первоначального плана будут реализованы два пилотных проекта. В рамках одного экспресс-тестирование посетителей на антиген будут проводить лечебные учреждения, которые выразили такое желание. В рамках второго посетители должны будут находиться в медучреждении в респираторах, а на входе им будет измеряться температура тела.