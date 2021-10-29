Пт, 29.10.2021
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Ольга Салюка, врач Рижской Восточной клинической университетской больницы

Мнение: Каждый второй день в Латвии происходит Золитудская трагедия

Роберт Фурманис ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Недовольство медицинского сектора работой департамента здравоохранения и правительства связано с недостаточностью средств на повышение заработной платы врачей и стилем работы высшего звена государственной службы Министерства здравоохранения, - так в интервью TV3 сегодня, 29 октября, высказался Роберт Фурманис, вице-президент Латвийской ассоциации врачей (LĀB).

LĀB потребовал отставки министра здравоохранения Даниэля Павлютса, обвинив его в "длительных ошибках Минздрава в кризисном управлении и объявлении плановой мобилизации врачей". Конечно, позиция LĀB неоднозначна, потому что некоторые врачи считают, что эта критика должна быть направлена ​​против всего правительства, а не только в адрес министра здравоохранения.

Фурманис также убежден, что все правительство, чья работа по разрешению кризиса оказалась неудовлетворительна, должно взять на себя ответственность за ситуацию.

По его мнению, правительство недостаточно хорошо подготовилось к осенней волне Covid-19, также политики не смогли принять решительные действия по сдерживанию инфекции в преддверии выборов.

По словам Фурманиса, одной из основных причин обращения LĀB были объявленные правительством планы мобилизации медицинского персонала "в комплекте с уголовной ответственностью". Он подчеркнул, что принудительная мобилизация в системе здравоохранения была бы беспрецедентной, и сказал, что следует искать другие способы для максимального вовлечения медицинских специалистов в работу с пациентами с Covid-19.

На просьбу предложить варианты действий, Фурманис первым упомянул вопрос о заработной плате, заявив, что медработников обманывали долгое время, а в этом году обманывают насчет повышения заработной платы.

Фурманис также раскритиковал работу государственного секретаря Министерства иностранных дел Индры Дрейки, чей стиль общения не ориентирован на сотрудничество, и в этой области необходимы улучшения.

Фурманис признал, что работа представленной им LĀB по вопросам разрешения пандемического кризиса также была контрпродуктивной.

"Каждый второй день в Латвии происходит Золитудская трагедия", - описал Фурманис общую ситуацию с Covid-19 в Латвии и количество смертей от этой болезни.


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