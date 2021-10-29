За похищение и убийство правнука женщину осудили на 18 лет тюрьмы

Сокращенное судебное решение было вынесено по делу в четверг. Наказание за похищение новорожденного составило шесть лет тюремного заключения и два пробационного периода. В свою очередь за убийство при отягчающих обстоятельствах женщину приговорили к 15 годам лишения свободы с испытательным сроком до двух лет.

Окончательным приговором обвиняемой было лишение свободы на срок 18 лет с испытательным надзором сроком на три года.

Суд также решил продлить ее содержание под стражей в качестве меры пресечения до вступления приговора в силу.

Гриншпоне указывает, что прокурор, обвиняемый, потерпевший, адвокат подсудимого или представитель потерпевшего могут в течение десяти дней с даты вынесения упрощенного судебного решения подать письменный запрос в суд для подготовки полного приговора. Если такой запрос будет сделан, будут подготовлены полные судебные решения, которые все еще можно будет обжаловать.

Сокращенное судебное решение, с другой стороны, не подлежит обжалованию и вступит в силу после истечения крайнего срока подачи запроса на полное судебное решение, если такой не будет сделан.

Контекст

Согласно обвинению, в ночь на 4 апреля 2019 года в Елгавском районе женщина с медицинским образованием приняла рождение у своей внучки.

Она не вызвала скорую, и в состоянии гнева похитила у внучки новорожденного и увезла из дома. Затем она при невыясненных обстоятельствах убила младенца.