Эксперт: эпидемиологическая ситуация ухудшается почти во всем Евросоюзе

"С момента обнаружения вируса, мы о нем много узнали. Мы познакомились с его эпидемиологическим характером, а также с самим вирусом. Это помогло значительно улучшить то, как мы реагируем на этот вирус, особенно - на разработку вакцин. Создано несколько безопасных и эффективных вакцин. Пока что - это лучший инструмент для контроля пандемии", - подчеркнул Чанчо.

На вопрос, является ли вакцинация единственным способом преодолеть пандемию, Чанчо заявляет, что "принятие вакцинации зависит от специфических обстоятельств в стране. Нет одной причины, почему в этом наблюдаются отличия. В отдельных странах причина в беззаботном отношении общества к вирусу и распространенное убеждение в том, что этот вирус не опасен".

"Очень важно, чтобы все страны ЕС выяснили причину, по которой жители отказываются вакцинироваться", - заявляет эксперт.

Говоря про доминирующий в странах ЕС дельта-штамм коронавируса, Чанчо указывает, что он "настолько доминирует и интегрировался в общество, что в случае появления нового подвида вируса, понадобится время, чтобы тот стал доминирующим".

"На данный момент ситуация ухудшается по всем ЕС, но мы можем выделить крайне различные эпидемиологические модели. С одной стороны государства, в которых очень низкий охват вакцинации, в основном в Восточной Европе. Это перегружает систему здравоохранения и общество", - указывает эксперт. "С другой стороны страны, в которых инфекция продолжает расти, но охват вакцинации - хороший, особенно среди жителей постарше.

Скорее всего, там будет меньше случаев тяжелого протекания болезни и летального исхода."