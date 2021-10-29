Торговцы "волшебной" водой требуют возместить нанесенный им ущерб

Уже сообщалось, что 7 сентября 2020 года PTAC приняло решение решение в деле о нарушении коллективных интересов потребителей. В результате SIA Memory Water получили штраф в размере 15 000 евро, получили запрет на осуществление нечестной коммерческой практики, а так же обязанность сменить маркировку на продуктах.