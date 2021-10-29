Суд рассмотрит первые шесть дел об обязательной вакцинации

Председатель районного административного суда Илзе Фреймане информировала передачу, что ранее было возбуждено пять дел, а в пятницу было получено еще одно заявление. Среди подавших заявления - работники государственных инстанций и образовательных учреждений.

Первое дело суд рассмотрит до 15 ноября, когда вступит в силу условие, что все госслужащие и муниципальные работники обязаны вакцинироваться или иметь сертификат о перенесенном Covid-19.

Фреймане сообщила передаче, что в основном спор о том, соответствует ли такое условие Сатверсме, не ограничивается ли чрезмерно частная жизнь человека. "То есть, не накладывается ли таким образом на человека несоизмеримая обязанность. Суд будет должен проверить, соизмеримы ли такие правила в конкретной ситуации по отношению к конкретным людям", - пояснила Фреймане.

Председатель суда подчеркнула, что административный суд может отменить часть постановления только в отношении конкретных людей, а не в целом.