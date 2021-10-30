Участникам съемки на фоне храма Василия Блаженного дали по 10 месяцев колонии

Суд в Москве приговорил блогера Руслана Бобиева (Руслани Муроджонзода) и его подругу Анастасию Чистову, сфотографировавшихся на фоне храма Василия Блаженного, к 10 месяцам колонии общего режима. Их признали виновным в оскорблении чувств верующих.

29 сентября Бобиев опубликовал в своем "Инстаграме" фотографии, сделанные в центре Москвы на фоне храма Василия Блаженного. На одной из них перед блогером на корточках сидит девушка в куртке с надписью "Полиция", а сам он держит ее за волосы. Изображения в МВД описывали как "фото провокационного содержания".

В настоящее время аккаунт молодого человека в "Инстаграме" удален. Со слов Бобиева, на него было подписано 100 тысяч пользователей.

Решение о том, что Бобиев и Чистова должны отправиться в колонию, вынес мировой судья участка №370 по Центральному административному округу, сообщила пресс-служба Тверского суда Москвы. Суд счел, что молодые люди "совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих". 10 месяцев колонии запрашивал прокурор.

Адвокат Бобиева Надежда Федосеева сообщила, что блогер не будет обжаловать вердикт суда. "Он мне сказал, что приговор обжаловать не будем, он считает себя виновным, примет это наказание, понял свою ошибку и просит прощения", - сказала Федосеева РИА Новости.

Чистова в свою очередь намерена оспорить решение суда, заявила адвокат девушки Юлия Помелова.

Авторам провокационной фотосессии на фоне собора Василия Блаженного запросили 10 месяцев колонии за оскорбление чувств верующихhttps://t.co/2Mw02LeX1L



Фото: Руслан Бобиев / ВКонтакте pic.twitter.com/JrSzlQehfa — The Village (@villagemsk) October 28, 2021

Во время съемки на Васильевском спуске Бобиева и его подругу Чистову задержали и дали по 10 суток административного ареста, составив на них протоколы о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). На девушку также составили протокол о незаконном ношении форменной одежды правоохранительных органов (ст. 17.12 КоАП РФ), а на гражданина Таджикистана Бобиева - протокол о нарушении режима пребывания в России (ст. 18.8 КоАП РФ).

МВД также опубликовало видео, на котором Бобиев говорит, что занимается "пранками", за которые его ранее уже забирали в полицию, и несколько раз приносит извинения. "Я фоткался возле храма, я извиняюсь, я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду делать", - говорил Бобиев.

Позднее в МВД сообщили, что "учитывая, что действия молодых людей носили публичный, демонстративный характер, выражали явное неуважение к обществу и содержали признаки оскорбления чувств верующих", против них может быть возбуждено уголовное дело.

20 октября стало известно, что Бобиева и Чистову будут судить по статье об оскорблении чувств верующих (ч.1 ст. 148 УК РФ).