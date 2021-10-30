Джейсон Момоа заразился коронавирусом

Момоа получил положительный тест на Covid-19. Сейчас звезда фильмов DC перешел на режим самоизоляции. Продюсерам второй части "Аквамена" пришлось заморозить процесс съемок.

Ранее Джейсон Момоа рассказал о травмах, полученных на съемках нового фильма "Аквамена". Во время работы над лентой он успел испортить глаза, заработать грыжу и лишиться нескольких ребер.