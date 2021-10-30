Джейсон Момоа заразился коронавирусом
42-летний американский актер Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемочной площадке нового фильма "Аквамен: Потерянное королевство". Об этом пишет The Sun.
42-летний американский актер Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемочной площадке нового фильма "Аквамен: Потерянное королевство". Об этом пишет The Sun.
Момоа получил положительный тест на Covid-19. Сейчас звезда фильмов DC перешел на режим самоизоляции. Продюсерам второй части "Аквамена" пришлось заморозить процесс съемок.
Ранее Джейсон Момоа рассказал о травмах, полученных на съемках нового фильма "Аквамена". Во время работы над лентой он успел испортить глаза, заработать грыжу и лишиться нескольких ребер.
Ранее 30-летний британский певец Эд Ширан сообщил в соцсетях, что уходит на самоизоляцию из-за положительного результата теста на Covid-19.