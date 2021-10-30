Сб, 30.10.2021
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Нил Ушаков, депутат Европарламента
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Джейсон Момоа заразился коронавирусом

Джейсон Момоа ФОТО: Кадр из видео

42-летний американский актер Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемочной площадке нового фильма "Аквамен: Потерянное королевство". Об этом пишет The Sun.

Момоа получил положительный тест на Covid-19. Сейчас звезда фильмов DC перешел на режим самоизоляции. Продюсерам второй части "Аквамена" пришлось заморозить процесс съемок.

Ранее Джейсон Момоа рассказал о травмах, полученных на съемках нового фильма "Аквамена". Во время работы над лентой он успел испортить глаза, заработать грыжу и лишиться нескольких ребер.

Ранее 30-летний британский певец Эд Ширан сообщил в соцсетях, что уходит на самоизоляцию из-за положительного результата теста на Covid-19.


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