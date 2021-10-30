ReTV: Обсуждают новые идеи, как наказывать нарушителей на дорогах

Мы сделали вывод, что эти средства воздействия созданы для человека, который способен контролировать себя. Фактически они не работают в этой особой группе", - сказал он.

Еще одна особенность этих регулярных нарушителей заключается в том, что это в основном мужчины в возрасте от 18 до 34 лет.

Сейчас в совете начались дискуссии о том, как их ограничить. Были также озвучены предложения. Правда, пока все это лишь догадки.

"Количество пунктов, которые вы получаете за каждое нарушение, должно быть увеличено, или всех тех водителей, которые не могут дисциплинировать себя и которые попадают в группу, представляющую серьезную угрозу безопасности дорожного движения в целом, нужно отправить в группы коррекции вождения для изменения поведения.

Мы видим, что штраф, выплачиваемый за каждое нарушение, не достигает своей цели", - говорит Андис Ринкевиц.

Есть и другие решения, которые прозвучали от экспертов.

"Штраф - не всегда лучший способ попасть в цель и принять меры против человека, чтобы дисциплинировать его. Есть достаточно много отраслей, в том числе и в Латвии. За невыполнение своих обязательств вас могут наказать другими административными методами, даже за неуплату денежных средств. Если вы не выполняете свои денежные обязательства перед детьми, то фактически государство лишает вас возможности покупать оружие и охотиться. Могут быть разработаны различные административные инструменты", - сказал эксперт.

Янис Ванкс - директор Школы безопасного вождения, и те, кто набрал не менее восьми штрафных очков, отправляются к нему на обязательное обучение. Каждый месяц у них бывает от 20 до 40 водителей.

Он считает, что было бы действенным существенное увеличение штрафа.

"Если человек действительно нарушает правила, эти нарушения фиксируются, может быть, действительно сделать какую-то "лестницу" или, если такое же нарушение повторяется, эти штрафы удваиваются, утраиваются или увеличиваются в десять раз. Это означает, что если с первого раза не усвоил урок, то получил штраф, если регулярно нарушаешь, то получаешь повторные штрафы", - считает он.

Эксперты также считают, что в школе нужно обучать правилам дорожного движения и поведению на дорогах. "Детей нужно обучать, рассказывать о безопасности дорожного движения как таковой - о рисках, о том, что может произойти при участии в дорожном движении. Мне кажется, это просто вопрос воспитания.

Конечно, дети тоже копируют своих родителей. Кроме того, есть то, кем мы являемся как родители, каким примером мы являемся для наших детей, когда возим их на машине. Как мы сами ведем себя за рулем", - говорит Янис Ванкс.